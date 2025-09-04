Samsung Galaxy Z Fold 7 – citeste asta inainte sa-l cumperi

Am folosit Samsung Galaxy Z Fold 7 ca telefon secundar câteva săptămâni și vreau să vă spun câteva impresii, poate puțin diferite de ce ați văzut deja prin alte review-uri. Nu ne-am grăbit să fim printre primii care publică, pentru că am vrut o experiență mai îndelungată cu telefonul și câteva concluzii esențiale pentru cei care se gândesc să-l cumpere.

Nu o să fie un review clasic, pentru că personal consider formatul ăla depășit. La Fold 7 trebuie discutate alte aspecte, cele obișnuite fiind deja cunoscute și arhidiscutate. O să vă spun strict experiența mea de utilizare și câteva informații punctuale.

Personal, mă așteptam ca Z Fold 7 să fie un S25 Ultra pliabil, dar realitatea e diferită. Nu reușește să atingă performanțele lui S25 Ultra aproape la niciun capitol. Dacă vreți cel mai bun telefon de la Samsung, acesta nu este Fold-ul.

În schimb, dacă vă atrage ideea de telefon pliabil, Fold 7 este, probabil, unul dintre cele mai bune de pe piață în momentul de față, cu un mic asterisc.

Da, Samsung a reușit să facă un telefon extrem de subțire și cu o balama solidă, care închide perfect cele două jumătăți. Totuși, asta vine cu niște inconveniente despre care nu prea se vorbește.

E mișto să vezi cât de subțire este, dar în realitate nu ajută prea mult, ba chiar poate incomoda. Telefonul este foarte alunecos, exact din cauza subțirimii și a materialelor folosite, sticlă și metal premium, plăcute la atingere și vizual, dar lipsite de aderență. Se simte solid și high-end, până când îți alunecă din mână.

Carcasa este realizată din Armor Aluminium și Titan Lattice, balamaua poartă numele Armor FlexHinge, spatele e protejat de Gorilla Glass Victus 2, iar ecranul exterior de Gorilla Glass Ceramic 2. Telefonul are și rating IP48.

Un alt aspect: deschiderea. Se face destul de greu, motiv pentru care eu am folosit telefonul mai mult închis. Subțirimea și balamaua rigidă fac ca deschiderea să fie greoaie ca nu prea ai de unde să apuci și ești nevoit să-ți bagi unghiile între ecrane. Personal, aș fi vrut o mic decupaj unde să prinzi degetul sau chiar un mecanism care să împingă ușor ecranul la deschidere.

Așa am ajuns să folosesc Fold 7 mai mult închis. Și nu e un lucru rău, pentru că de data asta Samsung chiar a reușit să facă un ecran „secundar” excelent, cu margini subțiri, care te face să uiți că ai un pliabil. Telefonul se comportă închis ca un flagship normal și nu te forțează să-l deschizi.

Ecranul exterior are 6,5 inch, Dynamic AMOLED 2X la 120Hz, iar cel interior e identic, dar de 8 inch. Ambele sunt superbe, doar că nu au tehnologia anti-reflexie de pe S25 Ultra.

Am văzut că mulți spun că nu se mai vede cuta la mijloc. Nimic mai fals. Cuta e acolo, vizibilă, ca la generațiile anterioare. Dacă e ceva ce Samsung nu a rezolvat, este fix asta. În rest, balamaua e într-adevăr reușită.

La camere, situația e următoarea: senzorul principal de 200MP e cel de pe S25 Ultra, dar restul sunt neschimbate – 12MP ultra wide și 10MP telephoto cu zoom 3x. Fotografiile ies bine, AI-ul intervine masiv în procesare, iar noaptea se descurcă decent, dar cu o tentă gălbuie enervantă, care îmi amintește de primele încercări de night mode de la Apple.

Autonomia e modestă. Avem o baterie de 4400mAh care, în utilizare intensă, oferă cam 9-10 ore. Încărcarea e limitată la 25W, adică mult sub ce oferă S25 Ultra și sub rivalii din piață.

E un telefon bun? Da, foarte bun. Te impresionează prin cât este de subțire și prin software-ul adaptat pliabilului, dar trebuie să țineți cont și de limitările menționate. Dacă vreți cel mai bun Samsung, S25 Ultra rămâne alegerea corectă. Dacă vreți cel mai bun foldable, Fold 7 este, probabil, numărul unu.

La software, stăm excelent: One UI 8 peste Android 16, actualizări promise timp de 7 ani și integrare AI bine făcută. Practic, e posibil să rămâneți fără ecran înainte să rămâneți fără update-uri. 😛

După cum vedeti nu am stat sa scriu baliverne despre bechmark-uri, ce misto e meniul sau cum sunt amplasate butoanele pe carcasa. Desi poate parea un review neterminat sau prea scurt, consider că aceste impresii sunt mai importante și mai la obiect decât niște informatii scrise după un script.

Un lucru e clar: Galaxy Z Fold 7 ridică standardul pliabilelor prin balamaua de calitate, formatul mai subțire și software-ul optimizat. Fără aceste detalii, ar fi doar un telefon scump și spectaculos la prima vedere. Cu ele, e un pliabil care chiar funcționează.

Cât costă? Versiunea de 256GB porneste de la 7865 lei, versiunea de 512GB costa 9099 lei si varianta de 1TB costa 10.799 lei.