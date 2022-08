Acer Enduro Urban N3 – laptop ultra rezistent pentru santier sau munca de acasa

Acer Enduro este o serie de laptop-uri gandita pentru un uz mai…extrem. Fie esti o persoana neatenta si versi tot timpul lichide pe laptop sau calatoresti mult prin natura sau ai un job mai periculos, trebuie sa te uiti la acest laptop. Sigur o sa realizezi ca ai nevoie de un asa laptop.

In timp ce ma jucam cu el am realizat ca laptop-ul asta nu este pentru santieristi, asa cum multi ar spune la prima vedere. Da, este un laptop extrem de rezistent si bine protejat la praf, lichide, lovituri, insa realistic vorbind s-ar putea sa fie mai util in casa.

Si m-am gandit la tot felul de scenarii. Am realizat alaturi de sotia mea ca un astfel de laptop este ideal atunci cand lucrezi de acasa, din pat, ai un copil si tot timpul ai pe langa tine mancare sau lichide.

Pentru ca sincer vorbind, cei care lucreaza de acasa in perioada asta risca sa-si strice laptop-urile faorte usor. Fie il scapa din pat, fie varsa pe el berea, fie il lasi in pat si te pui peste el si nu realizezi si multe alte scenarii similare.

Pai nu iti trebuie si in conditiile astea un laptop rezistent? Eu zic ca da. Dar evident raman valabile si alte scenarii cum ar fi utilizarea lui intr-un loc de munca pericol, cum ar fi pe un santier de orice fel. Am un prieten care lucreaza prin Olanda si repara vapoare. Credeti-ma, cand te bagi sa lucrezi la motor si ai nevoie de laptop nu poti sta cu un MacBook acolo.

Asadar, Acer Enduro este un laptop rezistent si gandit din fabrica sa reziste la medii periculoase sau intemperii. Si priviti si voi cum arata.

Este protejat din cap pana in picioare. Toate porturile sunt acoperite, colturile sunt cauciucate ca sa nu preia socul in carcasa, iar plasticul folosit la constructia lui este unul robust.

Ecran are o protectie interesanta si la prima vedere te intrebi de ce este glossy. Da, m-am intrebat si eu caci pe un astfel de laptop trebuie sa ai o suprafata mată ca vezi ceva atunci cand lucrezi de afara.

Dar m-am inselat. Este o tehnologie implementata de Acer si atunci cand soarele bate direct in ecran acesta devine mat si nu mai reflecta nimic. Dar in rest este glossy ca sa fie cat de cat elegant. Chiar ma gandeam sa-i dau o bila neagra la acest capitol dar m-am documentat mai bine putin inainte.

Are o suprafata cauciucata cu protectie IP53 pentru lichide si MIL-STD 810H, un standard militar pentru rezistenta. Apropo de ecran, are o luminozitate maxima de 450nits.

Balamalele sunt solide, capacul la fel, are picioare din cauciuc foarte mari si capacele care acopera porturile au si un cauiuc in jurul lor. Intra cam greu la locul lor dar intra.

Dispune de USB C, card reader SD, jack audio, USB 3.0, HDMI, iar trackpadul are 2 butoane fizice generoase pentru control.

Si daca o sa criticati ecranul pentru marginile groase, eu zic sa va abtinetin in cazul acesta asa cum am facut si eu. Doar sa va ganditi ce se intampla atunci cand il scapati. Exact. Nu o sa stricati ecranul pentru ca are o zona mare unde se poate disipa toata energia in caz de impact.

Pe partea de specificatii ofera:

Procesor i7-1165G7

Ecran de 14 inch IPS Full HD

Placa video GeForce MX330 2GB

16GB RAM DDR4

1TB SSD PCIe NVMe

Wi-Fi AX, Bluetooth 5.0

Baterie 48Wh

Specificatiile sunt foarte bune pentru orice tip de activitate care nu necesita editare foto/video sau prelucare 3D sau mai stiu eu ce alte solutii complexe de randare. Este ideal pentru office, pentru diverse programe folosite prin corporatii si chiar si Photoshop.

Ai cam tot ce iti trebuie pentru un lucru mai mult decent, fara lag, iar bateria ofera aproape o zi de utilizare. Practic daca vrei sa stai in pat toata ziua o poti face, iti ofera aproape 7 ore autonomie!!!

Am vrut neaparat sa va prezint acest laptop, mi se excelent pentru lucrul de acasa. Este bun si pe santiere, pentru plimbari in natura (nu vad de ce ai sta pe laptop in natura) si alte activitati care pot pune in pericol un laptop.

Are difuzoare puternice, un trackpad care se misca bine, ecranul isi face treaba in bataia soarelui, tastatura mi se pare un pic fragila, parca nu e din acelasi film cu laptop-ul dar e okish, iar greutatea nu este deloc una mare. Nu este un laptop masiv si greu de transportat. Are 1.8kg si un alimentator de 65W, deci nimic greu sau incomod.

L-am gasit la eMAG la 6594 lei. Scump, ieftin, eu vi l-am prezentat asa cum este. Mi-a placut mult.