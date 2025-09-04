Acer extinde portofoliul de produse de consum la IFA Berlin

În cadrul conferinței globale next@acer desfășurată la IFA Berlin, Acer a anunțat o extindere semnificativă a portofoliului său de produse de consum.

Lansările acoperă o gamă variată de dispozitive, de la tablete Android cu funcții AI, la monitoare OLED și routere mesh compatibile cu Wi-Fi 7. Noua linie de produse reflectă direcția companiei spre integrarea tehnologiilor moderne în soluții accesibile pentru muncă, educație și divertisment.

Produsele prezentate includ patru tablete din seriile Iconia X și Iconia A, două monitoare sub brandul amadana, un monitor OLED de înaltă performanță și un router mesh dual-band. Fiecare dispozitiv vine cu specificații actualizate și funcții care răspund cerințelor utilizatorilor moderni, fără a se concentra exclusiv pe segmentul premium.

Tabletele Acer din seria Iconia X

Acer a prezentat două noi modele din seria Iconia X, orientate spre productivitate și divertisment. Ambele rulează Android 15 și integrează funcții bazate pe inteligență artificială.

Iconia X12 (X12-21M) dispune de un ecran AMOLED WQXGA de 12,6 inci, cu o luminozitate de 400 niți și rată de refresh de 60 Hz. Tableta are un procesor MediaTek Helio G99, 8 GB RAM LPDDR4X și 256 GB stocare extensibilă. Camera principală este de 13 MP, iar cea frontală de 5 MP. Autonomia ajunge până la 16 ore. Conectivitatea include Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 și GPS.

Iconia X14 (X14-M1N) vine cu un ecran OLED FHD de 14 inci, procesor Allwinner A733 cu NPU, până la 8 GB RAM LPDDR5 și 256 GB stocare UFS 3.1. Tableta include funcții AI precum Smart Sensing, Super Resolution și Smile Camera. Are camere de 8 MP (spate) și 5 MP (față), autonomie de până la 10 ore, Wi-Fi 6 și Bluetooth 5.4.

Tabletele Acer din seria Iconia A

Seria Iconia A include două modele noi: A14 și A16, ambele cu Android 15, procesoare cu NPU și funcții AI similare cu cele din seria X.

Iconia A14 (A14-M1N) are un ecran IPS FHD de 14 inci, 8 GB RAM LPDDR5 și 256 GB stocare UFS 3.1. Camerele sunt de 8 MP (spate) și 5 MP (față), iar autonomia ajunge la 10 ore. Tableta include suport integrat și conectivitate Wi-Fi 6 și Bluetooth 5.4.

Iconia A16 (A16-M1N) oferă un ecran IPS FHD de 16 inci, aceleași specificații hardware ca A14, dar într-un format mai mare. Dispune de aceleași funcții AI și autonomie de până la 10 ore.

Monitoarele amadana

Acer a introdus două monitoare sub brandul amadana, cu accent pe design minimalist și funcționalitate.

amadana 16APM1QJ este un monitor portabil de 15,6 inci cu panou IPS, rezoluție FHD și conectivitate mini-HDMI și USB Type-C. Are un suport încorporat cu înclinare de până la 90° și difuzoare de 1W.

amadana 27ART0 P1 este un monitor de 27 inci cu rată de refresh de până la 144 Hz, panou IPS și suport pentru 99% din gama sRGB. Include conectivitate HDMI și VGA, difuzoare de 2W și montare VESA.

Monitorul OLED Acer CE270U Z

Modelul CE270U Z are un ecran OLED de 26,5 inci cu rezoluție 2560×1440 și rată de refresh de 280 Hz.

Este compatibil cu AMD FreeSync Premium Pro și are un timp de răspuns de 0,03 ms. Luminozitatea maximă ajunge la 1.000 niți în modul HDR. Include difuzoare de 3W și opțiuni extinse de reglare.

Routerul mesh Acer Connect T36 Wi-Fi 7

Routerul Connect T36 este un model dual-band cu suport pentru Wi-Fi 7, viteze de până la 3.600 Mbps și acoperire mesh extinsă.

Este alimentat de un procesor quad-core ARM, are 512 MB RAM și 128 MB stocare. Include trei porturi RJ45 și se configurează prin aplicația Acer Connect.

Prețuri și disponibilitate

Mai jos găsiți detaliile de preț: