Dacia face un pas important în zona de motorizări hibride prin introducerea noului propulsor Hybrid-G 150 4×4, o combinație unică între alimentare mixtă benzină/GPL, motor electric spate și transmisie automată cu dublu ambreiaj. Noul sistem va fi disponibil până la finalul anului pe modelele Duster și Bigster și promite să ofere o experiență de condus complet nouă, cu până la 60% rulare electrică în mediul urban, autonomie extinsă și costuri de utilizare reduse.

Hybrid-G 150 4×4 folosește un motor termic mild-hybrid de 1.2 litri (140 CP) pe puntea față, asistat de un motor electric de 31 CP pe puntea spate. Împreună, acestea dezvoltă o putere totală de 154 CP și un cuplu de până la 317 Nm (230 Nm pentru motorul termic și 87 Nm pentru cel electric). Transmisia este asigurată de o cutie automată cu dublu ambreiaj și 6 trepte, completată de o cutie inovatoare cu două rapoarte pentru motorul electric spate. Aceasta permite o tracțiune eficientă pe puntea spate până la 140 km/h și un cuplu ridicat la viteze mici, cu avantaj direct pentru off-road.

Un alt punct forte al acestui propulsor este autonomia impresionantă. Datorită celor două rezervoare de câte 50 de litri (benzină și GPL), Hybrid-G 150 4×4 poate atinge până la 1.500 km în regim WLTP. În plus, utilizarea GPL-ului reduce costurile de exploatare cu aproximativ 30% și emisiile de CO₂ cu 20 g/km față de actualul 4×4 mecanic. Consumul mediu este de doar 7,1–7,2 l/100 km pe GPL și 5,5–5,6 l/100 km pe benzină.

Tehnologia mild-hybrid 48V și bateria Li-Ion de 0,84 kWh, reîncărcată automat la decelerare și frânare, permit rularea în regim 100% electric pe porțiuni importante din traseu. În oraș, până la 60% din timp poate fi parcurs fără a porni motorul termic.

Pe partea de tracțiune, sistemul 4×4 electric aduce un set complet de moduri de conducere, inclusiv Auto, Eco, Snow, Mud/Sand și Lock, plus Hill Descent Control. Acestea transformă Duster și Bigster într-o alegere potrivită atât pentru drumurile de zi cu zi, cât și pentru aventurile în teren dificil.

Noul Hybrid-G 150 4×4 nu vine singur, ci face parte dintr-o gamă revizuită de motorizări pentru Duster. Modelul primește și motorul Hybrid 155 (mai eficient decât fostul Hybrid 140), Mild Hybrid 140 (înlocuind vechiul 130) și Eco-G 120, o versiune GPL mai puternică, cu autonomie de până la 1.380 km.

Pe lângă motorizările noi, Duster primește și câteva actualizări de echipare. Versiunea Journey oferă acum scaun șofer cu reglaj lombar și tapițerie exclusivă, în timp ce echiparea Extreme aduce jante noi de culoare neagră. Pentru variantele hibride, regulatorul de viteză adaptiv devine standard pe Journey și opțional pe Extreme.

Prin introducerea Hybrid-G 150 4×4, Dacia reușește să combine avantajele economice ale GPL-ului, beneficiile electrificării și tracțiunea integrală, totul într-un pachet accesibil. Este, fără îndoială, una dintre cele mai importante lansări pentru Duster și Bigster, care își consolidează statutul de modele practice și versatile, dar și tehnologizate la nivelul cerințelor actuale.