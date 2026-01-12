ADATA a prezentat noutățile la CES 2026

ADATA a anunțat la CES 2026 o serie de tehnologii noi pentru memorie și stocare, într-un an în care compania se apropie de aniversarea de 25 de ani. Prezența de la târg include și brandurile TRUSTA pentru stocare enterprise, ADATA Industrial pentru soluții industriale și XPG pentru zona de gaming, iar demonstrațiile sunt grupate în trei direcții: inovație AI, produse pentru utilizare de zi cu zi și un ecosistem de gaming axat pe performanță și răcire.

În zona AI, TRUSTA a prezentat AI Scaler Toolkit, un set de instrumente software-defined care urmărește să optimizeze rularea sarcinilor de inferență prin împărțirea inteligentă a resurselor între GPU, DRAM și SSD, cu accent pe implementări on-premise pentru organizații mai mici. Tot aici apare SSD-ul PCIe 5.0 TRUSTA T7P5, anunțat cu viteze de până la 13.500 MB/s la citire și 10.300 MB/s la scriere, împreună cu un focus pe eficiență energetică și rezistență, alături de module DDR5 RDIMM care urcă până la 6400 MT/s și 128 GB.

Pe segmentul industrial și edge computing, ADATA Industrial a pus accent pe integrarea software-hardware prin platforma A+ IntelliManager, gândită pentru management în cloud și control de la distanță al SSD-urilor, plus un SSD U.2 PCIe Gen4 orientat către servere AI, cu capacități anunțate până la 8 TB. În paralel, compania a menționat și module DDR5 ECC de tip CU-DIMM și CSO-DIMM la 7200, cu arhitectură PMIC și suport pentru temperaturi extinse, țintind aplicații de Edge AI și control industrial.

Pentru zona de memorie dedicată platformelor moderne, ADATA a vorbit despre un modul 4-RANK DDR5 CUDIMM de mare capacitate, realizat în colaborare cu MSI și Intel, cu până la 128GB pe modul și validare pe platforme prototip Intel Z890, iar gama include și CUDIMM și CSODIMM DDR5 până la 7200 MT/s și 64 GB. În aceeași zonă, XPG a scos în față memoria NOVAKEY RGB DDR5, cu specificații de până la 8000 MT/s și 32GB, plus un mesaj puternic pe sustenabilitate prin utilizarea de aluminiu reciclat și materiale PCR.

Pe partea de produse pentru mobilitate, ADATA a prezentat SSD-uri portabile care urcă la 4TB și concepte cu USB4 pentru viteze de transfer de până la 4000 MB/s, precum și un model cu deblocare NFC pentru protecția datelor. În zona de PC DIY și gaming, XPG a adus carcase noi, soluții de răcire cu ținte de TDP ridicate și surse SFX și ATX pentru plăci video puternice, completate de noi scaune de gaming. Compania a anunțat și o expoziție online care pornește pe 6 ianuarie, pentru cei care vor să urmărească noutățile de la distanță.