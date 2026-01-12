Cafeluța IT – 12.01.26 – AI, Drone, EV, Windows și Controverse

Google își trage AI-ul din căutările medicale, dronele Wing vor livra la 150 de Walmart-uri noi, iar Tesla câștigă premii pentru FSD. Află și de ce Instagram a speriat milioane de utilizatori.

Google retrage AI-ul după sfaturi medicale periculoase: După ce a oferit informații false și cu adevărat periculoase pentru pacienții cu cancer, Google a eliminat rezultatele AI Overviews din căutările medicale. Detalii

Dronele Wing vor livra la 150 de Walmart-uri noi în SUA: Serviciul de livrare cu drone se extinde masiv în orașe precum Los Angeles, Miami și St. Louis, urmărind să deservească 40 de milioane de clienți până în 2027. Detalii

Microsoft repară componentele UI rupte din Windows 11 25H2/24H2: Compania a actualizat o soluție pentru a rezolva problemele critice cu elementele de interfață de pe desktop în cele mai recente versiuni de Windows 11. Detalii

Zeekr 7GT: mai mult decât doar încărcare ultra-rapidă: Modelul electric care a făcut vâlvă cu viteza de încărcare are și o serie de caracteristici unice care îl diferențiază pe piața europeană. Detalii

Instagram: „Conturile sunt sigure” după valul de resetări de parole: Platforma a reparat o problemă care a permis unei „părți externe” să trimită mii de email-uri de resetare, dar neagă orice breșă de securitate. Detalii

Laptop OLED cu 24GB RAM și CPU Ryzen 10-core sub 1000$: O ofertă remarcabilă pentru un laptop cu display OLED 3K la 120Hz, 1TB SSD și performanțe solide. Detalii

Google lansează protocolul universal pentru cumpărături cu agenți AI: Noul „Universal Commerce Protocol” vizează să automatizeze și să faciliteze cumpărăturile online prin asistenți AI, cu parteneri precum Walmart și Shopify. Detalii

GameStop închide peste 400 de magazine în 42 de state: Rețeaua iconică de retail pentru jocuri continuă să-și reducă amprenta fizică la începutul anului 2026. Detalii

X (fostul Twitter) va folosi strategia de update-uri software de la Tesla: Elon Musk vrea să aducă transparența și viteza actualizărilor „over-the-air” de la mașinile electrice pe platforma social media. Detalii

Autocaravană care-și produce propria energie, sprijinită de Anker: Conceptul PG5 de la Evotrex promite autonomie extinsă off-grid pentru iubitorii de glamping, fără a renunța la confortul casnic. Detalii

Bitcoin Mining folosit pentru a compensa costurile de încălzire: Minerii de criptomonede își redirecționează căldura reziduală pentru a încălzi sere și locuințe, într-un experiment de eficiență energetică. Detalii

Oceanele au absorbit o cantitate record de căldură în 2025: Pentru al optulea an consecutiv, temperaturile oceanice globale au atins un nou maxim, subliniind tendința de încălzire. Detalii

CEO-ul Lucid vorbește despre „greșeala” pe care nimeni nu o recunoaște în industria EV: Marc Winterhoff spune că producătorii auto trebuie să explice mai bine superioritatea tehnologiei electrice față de motoarele cu ardere internă. Detalii

Gmail testează „AI Inbox”, o revoluție în gestionarea emailurilor: O nouă interfață care înlocuiește lista de email-uri cu sarcini și subiecte generate de AI, oferind o privire de ansamblu asupra inboxului. Detalii

Volvo PHEV fără degradare baterie după 42.000 de mile: Un proprietar își testează „unicornul” Volvo V90 plug-in hybrid și descoperă că bateria de mare tensiune are încă 100% din capacitatea sa. Detalii

Will Smith a ajutat la descoperirea unei noi specii de anaconda: Filmări din 2024 cu actorul apar într-un nou documentar NatGeo despre expediția care a identificat șarpele gigant. Detalii

Tesla FSD Supervised câștigă premiul MotorTrend pentru cel mai bun sistem de asistență: Publicația recunoaște „îmbunătățiri majore în lumea reală” care au propulsat software-ul Tesla în fața tuturor concurenților. Detalii