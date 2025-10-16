Ne așteaptă scumpiri majore și probleme serioase cu stocurile pentru memorii RAM, SSD-uri și HDD-uri începând de anul viitor

Producătorii de memorii DRAM, NAND flash, SSD-uri și HDD-uri trag un semnal de alarmă asupra cererii tot mai mari de medii de stocare și memorii RAM din partea datacenterelor. Din câte se pare, infrastructura pentru inteligența artificială se dezvoltă mai rapid ca niciodată, iar cererea crește de la o zi la alta și creează dezechilibre în piață. Dacă până nu demult industria producătoare de memorii DRAM și NAND flash genera supraproducție și prețuri în continuă scădere, acum situația este fix opusă – producătorii nu mai fac față cererii, stocurile sunt din ce în ce mai mici, iar prețurile cresc de la o săptămână la alta.

Potrivit declarațiilor lui Chen Lebai, chairman ADATA, penuria de memorii RAM, SSD-uri și hard disk-uri va fi una fără precedent și va începe să-și facă simțită prezența la sfârșitul acestui an. Mediile de stocare și memoriile RAM vor fi tot mai greu de găsit, iar prețurile ar putea crește considerabil într-o perioadă foarte scurtă de timp. Din cauza cererii foarte mari din piață, ADATA nu mai poate accepta clienți noi și va onora comenzile doar pentru clienții existenți. În plus, producătorul avertizează că și capacitatea de producție începe să scadă simțitor. Nu intenționat, așa cum ați fi tentați să credeți, ci pentru că fab-urile preferă să producă wafere de GPU-uri și procesoare, care sunt mult mai profitabile decât memoriile RAM și NAND flash.

Cu alte cuvinte, scumpirile pentru mediile de stocare și memoriile RAM sunt aproape certe în acest moment, iar dacă aveți în plan achiziții nu le amânați. SSD-urile, HDD-urile, respectiv kit-urile de memorii RAM se pot scumpi și dispărea din stocuri peste noapte, așa cum am văzut în cazul plăcilor video.

