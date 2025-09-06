TCL aduce la IFA 2025 cele mai noi televizoare Mini LED, gadgeturi mobile și soluții smart home

TCL, lider mondial pe piața televizoarelor Mini LED, și-a prezentat la IFA Berlin 2025 cele mai noi produse și direcția de dezvoltare pentru anii următori. Compania marchează o creștere de 176% a livrărilor de televizoare Mini LED la nivel global și rămâne în top pe mai multe piețe europene.

Printre noutățile expuse se află cel mai mare televizor QD-Mini LED din lume, monitoare de gaming de 57”, seria de televizoare C 2025 și flagship-ul X11K cu audio Bang & Olufsen, dar și gama 115X955 Max, cu diagonale uriașe și sunet ONKYO Dolby Atmos.

La capitolul mobilitate, TCL a prezentat smartphone-ul NXTPAPER 60 Ultra cu ecran de 7,2 inci optimizat pentru protecția ochilor, varianta NXTPAPER 5G Junior pentru copii, noul ceas inteligent MOVETIME MT48 și tabletele NXTPAPER 11 Plus și 14. Tot aici au fost introduse și proiectoarele portabile PlayCube, precum și noi purtabile și ochelari AR RayNeo.

În zona de lifestyle, compania a expus aparate de aer condiționat FreshIN și VoxIN, frigidere Free Built-In și Mega Space, mașini de spălat din seria P5 cu eficiență energetică A-40%, precum și inițiativa TCL ECORA™, un material sustenabil pentru viitoarele produse.

TCL și-a consolidat și parteneriatul cu Comitetul Olimpic Internațional, standul de la IFA incluzând activități interactive dedicate fanilor și ambasadorilor TCL.

Evenimentul confirmă ambiția companiei de a integra divertismentul, mobilitatea și soluțiile smart home într-un ecosistem complet, adaptat stilului de viață modern.