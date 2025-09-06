Proiectul Chrysalis, sau cum arată o navă generatională care să ne ducă spre Alpha Centauri

Un concept de navă spațială numit Chrysalis a fost prezentat recent ca parte a unui concurs internațional de design pentru misiuni interstelare.

Proiectul propune transportul a 2.400 de persoane către sistemul Alpha Centauri, într-o călătorie care ar dura aproximativ 400 de ani. Nava ar funcționa ca o societate închisă, autosustenabilă, în care mai multe generații s-ar naște, ar trăi și ar muri fără să ajungă vreodată la destinație.

Chrysalis ar avea o structură cilindrică de aproximativ 58 km lungime, cu zone dedicate agriculturii, locuințelor, educației și producției industriale. Propulsia ar urma să fie asigurată de un sistem nuclear de tip Direct Fusion Drive, bazat pe heliu și deuteriu, o tehnologie care nu este încă disponibilă, dar care este considerată promițătoare pentru viitorul explorării spațiale.

Pentru a pregăti echipajul inițial, proiectul prevede o perioadă de 70–80 de ani de izolare în Antarctica, menită să simuleze condițiile de viață într-un mediu închis și izolat. Această etapă ar testa adaptabilitatea psihologică și socială a participanților înainte de lansarea propriu-zisă.

Deși complet ipotetic, proiectul Chrysalis aduce în discuție provocările reale ale unei misiuni interstelare: sustenabilitatea pe termen lung, guvernarea unei comunități în spațiu, reproducerea în condiții controlate și menținerea echilibrului social. În același timp, ridică întrebări despre etica unei astfel de misiuni, în care majoritatea participanților nu ar vedea niciodată rezultatul final.

Alpha Centauri este cel mai apropiat sistem stelar de Pământ, aflat la 4,37 ani-lumină distanță. Cu tehnologia actuală, o misiune de acest tip nu este posibilă, dar proiecte precum Chrysalis contribuie la explorarea teoretică a viitorului călătoriilor interstelare.

Sursa