Acer aduce la IFA 2025 tablete cu AI, monitoare performante și router Wi-Fi 7

Acer și-a extins portofoliul la evenimentul next@acer din cadrul IFA Berlin, prezentând noi tablete din seriile Iconia X și Iconia A, monitoare sub brandul amadana, un monitor OLED de top și un router mesh compatibil Wi-Fi 7.

Modelul Iconia X12 se remarcă printr-un ecran AMOLED de 12,6 inci WQXGA, procesor MediaTek Helio G99 și autonomie de până la 16 ore, în timp ce Iconia X14 integrează un display OLED FHD de 14 inci și un NPU dedicat pentru funcții AI precum control prin gesturi, optimizare video și captură automată a fotografiilor. Seria Iconia A (modelele A14 și A16) aduce ecrane FHD de 14 și 16 inci, suport integrat tip trepied și aceleași capabilități AI, cu Android 15 și conectivitate Wi-Fi 6.

Pe partea de display-uri, Acer a introdus monitorul CE270U Z, un OLED de 26,5 inci cu rezoluție 1440p, rată de refresh 280 Hz, timp de răspuns de 0,03 ms, luminozitate HDR 1000 niți și suport AMD FreeSync Premium Pro, orientat spre gaming și creație de conținut. În completare, gama amadana include un monitor portabil de 15,6 inci și un model de 27 inci IPS cu refresh la 144 Hz, ambele cu design minimalist și orientare spre productivitate.

La capitolul rețelistică, Acer Connect T36 aduce tehnologia Wi-Fi 7 dual-band mesh, cu viteze de până la 3.600 Mbps și comutare automată între noduri, fiind alimentat de un procesor ARM quad-core. Routerul oferă și scalabilitate prin adăugarea de unități suplimentare.

Noile produse vor fi disponibile în EMEA din noiembrie 2025 și începutul lui 2026, cu prețuri de la 119 euro pentru monitoare și router, până la 699 euro pentru monitorul OLED.