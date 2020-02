Cum afecteaza Brexit-ul utilizatorii Revolut

Unul dintre comentariile primite la interviul cu Irina Scarlat, Head of Growth – CEE, din seria How Technology Has Changed…, a fost legat de impactul Brexit-ului asupra utilziatorilor Revolut.

Ei bine, cum Marea Britanie a iesit oficial din UE, de la 01.02.2020, subiectul este mai de actualitate decat oricand. Bine, pentru a fi corecti, pana la final de an nu se va schimba nimic in relatia UK-EU. Abia din 2021 pot aparea modificari, insa se duc negocieri intense, iar interesul ambelor parti este sa conlucreze.

Pentru a nu mai lungi discutia inutil, va transmit integral raspunsul primit de la un reprezentant Revolut:

În momentul de față, toate conturile utilizatorilor noștri intră sub incidența licenței pentru bani electronici pe care o deținem în Marea Britanie. Această licență este pașaportată în toate statele Uniunii Europene, însă în cazul puțin probabil al unui Brexit fără acord, pașaportarea sa nu va mai fi posibilă. Prin urmare, anul trecut, am început să transferăm conturile utilizatorilor din afara Marii Britanii sub licența pentru bani electronici din Uniunea Europeană, respectiv cea pe care o deținem în Lituania. Licența aceasta nu acceptă ca document de verificare a identității permisul de conducere și de aceea utilizatorilor li s-a cerut să înregistreze în aplicație un alt document – carte de identitate, pașaport sau permis de rezidență. Până în momentul de față, toți utilizatorii Revolut din România care se înregistraseră utilizând permisul de conducere au fost anunțați că trebuie să încarce în aplicație fotografii ale unuia dintre documentele amintite. Utilizatorii au fost anunțați de această schimbare în multiple rânduri, atât prin e-mail, cât și direct în aplicație. În acest moment, nu există o dată limită pentru înregistrarea noilor documente, dar acest lucru va depinde de discuțiile dintre Marea Britanie și UE și termenii de colaborare care se vor stabili.

Cu alte cuvinte, daca la inregistrarea contului ati folosit un carnet de conducere, ar fi indicat sa faceti upload unui alt document de identitate.

Mai multe detalii pot fi aflate accesand link-ul de mai jos:

https://blog.revolut.com/how-we-protected-our-customers-from-brexit/

Exista si o varianta in limba romana, insa nu vad de cand a fost actualizata si, in plus, contine mai putine informatii:

https://www.revolut.com/ro-RO/help/mai-multe/cum-m-ar-putea-afecta-brexit

Tinand cont de cele de mai sus, inteleg perfect de ce, la final de 2018. va scriam ca Revolut a primit licenta bancara europeana in Lituania. Asa ca, se pare ca au anticipat situatia corect.

