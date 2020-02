Review Redmi Note 8T: mid-range decent

In ultimele trei saptamani am avut pe mana un nou Redmi Note – 8T de data asta (link). Cum am testat deja Note 7 si Note 8 PRO, pot spune ca am devenit expert pe aceasta gama. 🙂

Desi celelalte doua modele au primit laude din partea mea, de data acesta voi fi mai retinut. Nu ca telefonul ar fi slab, insa nu vad logica lansarii a trei modele extrem de similare, intr-un singur an:

Redmi Note 8T este cumva pozitionat intre cele doua modele mentionate. El aduce un plus de inaltime si conectivitate NFC fata de Note 8, dar este sub nivelul Note 8PRO la multe alte capitole. Sunt curios cat suport vor avea cele trei modele la nivel de update de software, pe termen lung. Insa tare imi e teama ca, lansand o puzderie de modele, Redmi nu va face fata sa le ofere si asa ceva…

Cuprins

Specificatii

Ambalaj si accesorii

Design si constructie

Software si performanta

Ecran si sunet

Camera foto si video

Baterie

Pret, puncte pro si contra

Specificatii

Display ecran de tip IPS LCD capacitiv, cu dimensiune de 6,3 inci (raport ecran/corp de ~80%), aspect 19:5:9, rezolutie 1080 x 2340 pixeli, densitate de 409 ppi, acoperit cu sticla Corning Gorilla Glass 5 Chipset procesor Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm), CPU Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) si GPU Adreno 610 Memorie RAM 3, 4 sau 6 GB RAM (eu am primit a doua varianta) Camera foto Principala: de 48 MP cu f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF; 8 MP cu f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm; 2 MP cu f/2.4, 1/5.0″, 1.75µm (macro camera dedicata); 2 MP cu f/2.4, 1/5.0″, 1.75µm, care are senzor de adancime. Are LED flash, HDR, si optiune de fotografiere panoramica. Filmeaza la [email protected], [email protected]/60/120fps, [email protected], cu senzor de gyro-EIS Secundara: 13 MP cu f/2.0, (wide), 1/3.1″, 1.12µm, care filmeaza la [email protected] Stocare 32, 64 sau 128 GB spatiu de stocare (eu l-am primit pe cel de 64 GB), extensibil pana la 256 GB prin slot-ul combo SIM – microSD Conectivitate Hybryd-dual SIM 4G (cu cartela de tip nano), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 4.2, A2DP, LE, GPS (A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS) Sistem de operare Android 9.0 Pie cu interfata MIUI 11 stable Acumulator 4000 mAh din aliaj Litiu-Ion compatibila cu Quick Charge 4 la 18W (9V/2A) Altele senzor de deblocare cu amprenta digitala sau faciala, disponibil pe Starscape Blue, Moonlight White sau Moonshadow Grey, mufa de incarcare micro USB, radio FM, senzor IR pentru a inlocui telecomenzile din casa, mufa jack audio

Ambalaj si accesorii

Similar cu ce am intalnit la Redmi Note 8 PRO, avem parte de o cutie de aceleasi dimensiuni, tot pe fundal alb. De data asta avem imprimat nu doar un terminal, ci patru, cate unul pentru fiecare culoare disponibila. Dupa cum am mai spus la fiecare dintre modelele Redmi Note testate, se vede ca sunt adresate tinerilor. Asta desi numele te pune in dilema, pentru ca la Samsung gama Note este una de business. In cutie gasim, ca de obicei, telefonul, o husa de silicon transparent, cateva manuale, cheita de la SIM-tray si incarcatorul de perete. In continuare, lipsesc castile.

Design si constructie

Este cu siguranta un telefon greu si mare. Iar daca ii puui si husa de silicon, cu care vine in cutie, deja devine problematic sa il cari in buzunare! Bateria mare poate fi o explicatie pentru cele 200 de grame, insa cred ca este, mai degraba, o caracteristica a seriei Note.

La nivel de constructie, apreciez materialele calitative folosite: sticla protejata pe ambele fete si cadru de plastic, vopsit in aceleasi nuante ca si restul telefonului. Este si un dezavantaj la asta: aduna amprentele intr-un mare fel. Scapi de problema daca folosesti husa, insa dai de alta (vezi paragraful de mai sus).

Pe laterale avem butoanele de volum si pornit/oprit (imi mentin parerea ca ideea de a le pozitiona pe ambele in partea dreapta este nereusita) si tavita pentru SIM si cardul microSD (in stanga). Difuzorul audio, si conectorul USB-C de incarcare, se afla in partea de jos, iar sus este antena si mufa audio jack. Fata de Note 8 PRO, avem pe partea frontala, in zona de jos, logo-ul Redmi, iar pe spate, camerele sunt repozitionate, in lateral.

Pe panelul frontal avem acelasi notch, de tip picatura, cu care ne-am obisnuit. Si, deja clasicul senzor infrarosu, care m-a scos din belele de cateva ori, cand nu gaseam telecomanda prin camera. Chiar, numai eu o ratacesc asa de des, sau mai sunteti si altii ca mine?

Software si performanta

Dupa ce l-am deschis, am fost informat ca exista deja un update disponibil – cel care face trecerea la varianta stabila a MIUI 11:

Din pacate, dupa cum am afirmat in primul capitol al acestui review, nu vad Redmi capabil sa ofere suport software pentru atatea modele. De exemplu, desi Android 10 este de ceva vreme pe piata, acest terminal nu a facut inca trecerea de la versiunea 9.

Daca Redmi Note 8 PRO avea un procesor Mediatek Helio G90T, aici avem parte de unul de la Qualcomm – Snapdragon 665. Stiu, este mid range, desi e relativ nou, neavand inca un an de la lansare! Insa se misca bine, nu prea iti da motive sa te plangi. E drept ca, la utilizare intensa, devine incet si ai parte de aplicatii care agata. Imi mentin parerea exprimata de fiecare data, cred ca MIUI este responsabil de asta.

Smartphone-ul vine cu destul de multe aplicatii preinstalate, unele home-made by Redmi Xiaomi, care nu fac decat sa dubleze chestii pe care le ofera deja nativ Androidul. Adica, nu pot intelege de ce ai crea o aplicatie de calculator proprie, cand o ai pe cea oficiala!!! Hai sa zicem ca un client de e-mail sau browser, le inteleg, dar restul?! Si, ca tacamul sa fie complet, nu le poti dezinstala sau inactiva, cum este cazul OnePlus. Nu, tata, ramai cu ele acolo, cum face si Samsung! Asa ca, daca eu sunt obisnuit cu aplicatia de telefon a Google, o instalez si pe aia, dar raman si cu cea de la chinezi! Cu riscul ca imi voi lua cateva injurii de la unii dintre voi, trebuie sa trec asta la minusuri!

La review-ul lui Note 8 PRO mentionam ca deblocarea faciala functionaza cam greu, Atunci am pus pe seama terminalului meu problema, insa vad acum ca si Note 8T are aceeasi buba. Am folosit mai des PIN-ul sau senzorul de amprenta pentru deblocare. Pacat, pentru ca este mai practic sa ridici telefonul si sa intri direct in meniu! OK, fie, inteleg ca e mid-range, insa asta deja nu mai e o optiune nice-to-have, ci a intrat in mainstream!

Si, ca sa vedeti ca sunt impartial, recunosc si meritele MIUI: aplicatia de telecomanda care foloseste senzorul infrarosu este ceva ce as dori pe cat mai multe telefoane. De asemenea, salut si faptul ca au reusit sa implementeze Digital Wellbeing si Android Beam, desi discutam despre un telefon de buget:

Pentru curiosi si amatori de statistica, va las mai jos rezultatele de la testele sintetice de la 3D Mark, PC Mark si AnTuTu. Cele de la Geekbench le gasiti online (aici):

3D Mark:

PC Mark:

Ecran si sunet

Ecranul isi face treaba, desi este o idee mai mic decat cel de la Note 8 PRO (6,3 fata de 6,53). Nu impresioneaza cu ceva, dar nici nu dezamageste. Fiind un mid-range, ma repet, isi face treaba si atat! Am putut folosi linisit telefonul atat afara, cat si in casa/birou. Este drept ca, la extreme – lumina puternica sau intuneric – nu prea vedeam nimic, dar nici nu ma asteptam sa fac asta. Dupa ce l-am setat pe dark mode, am observat ca negrul este redat foarte corect, chiar daca discutam de un panel IPS si nu unul OLED.

La partea audio este un telefon banal – sonorul peste 80% devine deranjant de distorsionat. Dar, daca conectezi o pereche de casti mai bune, parca-parca se schimba putin treaba. All in all, nu va recomand Note 8T daca sunteti audiofili.

Camera foto si video

„Fratele mai mare” – Note 8 PRO – a impresionat la calitatea fotografiilor, ceea ce nu este cazul, la Note 8T. Era oarecum de asteptat, pentru ca trecem de la 64 la 48 MP. Bine, si acestia ar trebui sa fie indeajuns, insa culorile si luminozitatea nu sunt redate deloc corect. Nu imi place deloc faptul ca albul este prea strident, iar luminozitatea exagerata. Iar in conditii de lumina slaba este indicat sa nu il folositi.

Ar fi fost foarte bine-venita o stabilizare optica, insa la acest pret nu prea ai ce comenta. Mai ales ca are senzor wide intre cele petru camere de pe spate. Apropo, senzorul principal este un Samsung, iar optiunea de 48 MP din setari nu salveaza poza la aceasta rezolutie, ci o proceseaza automat din software. In fapt, pozele sunt de 12 MP.

Mai jos va las cateva dintre fotografiile si clipurile video pe care le-am facut cu telefonul, pe categorii:

camera principala:

camera selfie:

camera principala Night Mode:

camera principala, mod Bokeh:

camera principala, zoom:

camera principala panoramic:

filmare la interior:

filmare slow-motion:

filmare short movie:

====>Toate pozele din articol le puteti gasi la o rezolutie mai buna aici.<====

Baterie

Cei 4000 mAh sunt indeajuns sa treci ziua cu ei, insa se simte ca este capacitatea mai mica decat la Note 8PRO. Daca nu abuzati de telefon, puteti linistit sa il incarcati o data la doua zile, insa.

Pret, puncte pro si contra

La evoMAG il gasiti la 839 lei, la eMag la 899,99 lei, iar la PC Garage costa tot 899,99 lei. Cu toate acestea, tineti cont ca garantia si service-ul oficial se vor acorda doar in anumite conditii. Mai jos aveti declaratia oficiala pe tema aceasta:

Distribuitorii oficiali pentru Xiaomi sunt ALSO TECHNOLOGY SRL, BLACK TECH GROUP SRL și WORLD COMM TRADING GFZ SRL. Pe cutia fiecărui telefon vor exista informații despre distributor. Produsele achiziționate prin intermediul distribuitorilor oficiali vor beneficia de service la ESD (centrul de service oficial al Xiaomi în România

Daca doriti sa fiti mereu la curent cu informatii despre Xiaomi Romania, va sugerez sa artuncati o privire si pe pagina lor de Facebook: https://www.facebook.com/XiaomiRomania/.

PRO

MIUI 11 este bine optimizat

optiunea de telecomanda este utila

dual-sim

suport pentru card SD

Corning Gorilla Glass 5 pe ambele fete ale telefonului

realizat din materiale bune

baterie mare si consum rezonabil

conectivitate NFC

pret OK

CONTRA

camera foto este uneori dezamagitoare noaptea

ruleaza doar Android 9

nu are LED de notificari

senzorul de deblocare faciala da rateuri

este cam gros si cam greu

aduna amprente