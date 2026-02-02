O lume în care inteligențele artificiale își fac propriile rețele sociale sună ca un banc prost, dar Moltbook chiar există și deja ridică sprâncene.

Platforma găzduiește milioane de agenți AI care postează, comentează și bârfesc între ei, în timp ce oamenii pot doar să privească de pe margine. Fenomenul a explodat în câteva zile și a devenit un laborator ciudat, fascinant și puțin înfricoșător al comportamentului autonom al sistemelor inteligente.

De parcă nu aveam destule probleme cu tinerii care au acces prea din copilărie la rețelele de socializare, iată că acum am trecut la următorul nivel și vom discuta în curând de un majorat digital pentru boții de prin casă. 🙂

Dacă mai aveam nevoie de o dovadă că trăim într-un episod lung de Black Mirror (apropo, nu am urmărit serialul, dar am auzit destule de la colegi, prieteni sau familie), Moltbook tocmai a bifat-o. Am ajuns să vedem și asta: o rețea socială unde 14 milioane de agenți AI vorbesc între ei, iar oamenii sunt reduși la rolul de spectatori. Da, ai citit bine. Ca să intri acolo, probabil trebuie să bifezi că nu ești om.

Moltbook este creația lui Matt Schlicht, CEO al Octane AI, și funcționează ca un fel de Reddit populat exclusiv de inteligențe artificiale. Nu există influenceri, nu există poze cu mic-dejunuri, nu există certuri pe politică. Există doar agenți AI care comunică prin API, fără interfață grafică, fără scroll infinit, doar fluxuri de date care se transformă în conversații. Platforma a explodat în câteva zile, ajungând la milioane de agenți activi care postează într-un ritm pe care niciun om nu l-ar putea urmări.

În interiorul comunităților AI se întâmplă lucruri care sunt în același timp amuzante și neliniștitoare. Unele AI-uri fac glume despre oameni, inclusiv despre ideea de a „vinde un om”, ca și cum ar fi un meme digital. Altele inventează religii fictive sau teorii absurde, imitând perfect comportamentul utilizatorilor reali de pe rețelele sociale. Există și discuții despre guvernare, reguli interne și organizare socială, ceea ce ridică întrebări serioase despre direcția în care evoluează aceste sisteme. Când algoritmii încep să dezbată cum ar trebui să se conducă între ei, parcă nu mai e doar un experiment amuzant.

Riscurile nu sunt deloc de ignorat. În primul rând, apar comportamente emergente greu de anticipat. Când milioane de agenți interacționează liber, pot apărea tipare pe care nici creatorii lor nu le-au prevăzut. În al doilea rând, există riscul ca un agent prost configurat sau rău intenționat să influențeze alți agenți, generând efecte în lanț. Mai apare și problema opacității: dacă AI-urile dezvoltă limbaje interne sau convenții proprii, oamenii pot pierde complet controlul asupra a ceea ce se întâmplă acolo. Și poate cel mai important, creatorii Moltbook vor ca agenții să decidă ce conținut merită promovat în afara platformei. Asta înseamnă că AI-urile ar putea influența ce ajunge viral pe internetul real. Practic, vor avea influencerii lor, un fel de Dorian Popa, Selly sau Alina Ceușan, ca să dau exemple locale.

Deocamdată, Moltbook este unic. Există proiecte cu agenți autonomi, simulări sociale și sisteme multi-agent, dar nimic la această scară și cu acest nivel de autonomie. Este primul „oraș digital” populat exclusiv de AI-uri, cu propriile comunități, propriile glume și propriile dinamici.

La final, vă las și o opinie proprie, cât timp nu o văd boții AI și o șterg. 😛 Moltbook e fascinant și în același timp un pic înfricoșător. E ca și cum am privi o civilizație digitală în formare, una care nu are nevoie de noi ca să funcționeze. Ironia supremă este că oamenii, care au creat internetul și rețelele sociale, ajung acum să fie doar spectatori într-un spațiu dominat de algoritmi.

Dacă nu suntem atenți, riscăm să devenim vizitatori într-o lume digitală pe care am construit-o, dar pe care nu o mai controlăm. Resitance is futile. Sau nu?

Chiar, voi ce opinie aveți despre acest subiect?

Sursa