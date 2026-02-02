Opinie nepopulară: Vodafone Easy este best-buy-ul momentului la capitolul viteză pe 5G

V-am povestit deja despre ”luna mea de miere” cu Vodafone Easy aici, nu mai reiau subiectul. Azi vreau să dezbatem însă subiectul vitezelor oferite în regim 5G de noul abonament digital.
Mai înainte de toate, vă las două capturi de ecran cu testele tulate pe speedtest.org, cunoscutul portal folosit de noi toți. Acestea sunt rulate în aceeași locație, la aproximativ aceeași oră (e o diferență de 30 de minute, pentru că, între ele, am mers la un control medical) și de pe același telefon:
Dacă te uiți la cele două teste de viteză de mai sus, diferența este brutală și spune o poveste pe care fanii „low-cost cu orice preț” refuză să o accepte. Cu peste 300 Mbps la download față de cei 175 Mbps ai concurenței (DIGI), Vodafone Easy demonstrează că nu toate rețelele 5G sunt create egale, iar opinia mea nepopulară este că acest abonament digital oferă cel mai bun raport performanță-preț din piață, chiar și cu așa-zisele sale limitări, despre care vom povesti mai jos.
Este la modă să criticăm operatorii mari pentru clauze ascunse sau plafoane de viteză, și da, este adevărat că Vodafone Easy poate avea limitări contractuale sau de prioritizare în momentele de congestie extremă. Dar să fim serioși: când „limitarea” ta înseamnă să prinzi peste 300 Mbps într-o zi obișnuită, așa cum arată testul atașat, vorbim despre o falsă problemă. Acea „frână trasă” de care se tem puritanii tehnologiei este situată la o altitudine la care utilizatorul de rând nici nu ajunge să respire. Diferența dintre 175 Mbps și 317 Mbps nu este doar un număr pentru orgoliu, ci se traduce în secunde câștigate la fiecare încărcare de conținut greu, în apeluri video 4K fără niciun pic de pixelare și în capacitatea de a face hotspot pentru laptop fără să simți că te târăști pe internet.
Mai mult, există o ipocrizie în a lăuda stabilitatea și prețul celor de la DIGI ignorând faptul că viteza brută chiar contează în 2026. Când rețeaua este liberă, Vodafone Easy îți permite să descarci un update de sistem sau un joc în câteva minute, în timp ce pe rețelele mai lente, chiar și stabile, ai timp să îți faci o cafea. Acel „5G de buget” este, în realitate, mai rapid decât multe conexiuni de internet fix din România. Chiar dacă acoperirea indoor sau rurală a rivalilor poate fi uneori mai consistentă, în mediul urban – acolo unde se consumă grosul datelor – „teava” mai groasă de la Vodafone face diferența între a aștepta să se încarce un reel și a-l vedea instantaneu.
În concluzie, degeaba ne plângem de prețuri sau de termeni și condiții stufoase. Cifrele nu mint: pentru câțiva lei în plus, Vodafone Easy îți livrează o experiență de utilizare superioară, unde viteza nu este doar un moft, ci o unealtă de productivitate pe care concurența, oricât de populară ar fi, pur și simplu nu o poate egala momentan în testele brute de viteză.
PS: Ca să fie clar, încă sunt client DIGI pe partea de mobil, i-am lăudat pentru preț și servicii, dar cum ei au fost elementul disruptiv la momentul apariției pe piață, poate Easy va face același lucru în 2026.
Participa la discutie!
Adrian a zis
Sunt de acord. Pe 30.01, am avut 720 download cu 23.9 upload. Dupa care si-a revenit și sta pe la 300. Am mai avut peste 700 pe 6.01. Asta in Constanta. Probabil are legătură și cu integrarea antenelor de la TKRM.
Răzvan Balica a zis
Da. Recent au crescut simțitor vitezele și semnalul pe Vodafone. Cred că încep să extindă spectrul și să integreze infrastructura Telekom.
Nicolae a zis
Au crescut o laie vitezele….
În Orasul Galati chiar au scazut masiv. Eu la etajul 10 aveam semnal 4G+ de spargea ecranul,acum abia prind o liniuta pe 4G,fara plus. Teste in Speedtest jalnice, 1,75 Mbps pe download si 4,37 Mbps pe upload.,in conditiile in care pe 4G+ aveam viteze constante de 150 Mbps… Serverele de testate au fost doar Vodafone Cluj si Bucuresti. Nici pe celelalte retele nu a stralucit la viteza. Eu sunt foarte dezamagit de ei. Trimis ticket,reclamat situatia,rezolvare zero. În bataie de joc trimit link catre botul Tobi,caruia daca-i expun problema ma pune sa încarc cu nu stiu ce oferta nationala. De 5G nici vorba. Am esim Orange,400Mbps,download. Plus ca la Vodafone Tv,alt dezastru cu semnalul,netul cade frecvent,deci eu nu mai vreau Vodafone in viata mea…
Telefonul meu,S23 Ultra.
Darius a zis
Viteza pe 5G depinde extram de mult de locatie. Am avut si eu 600 mbps pe Yoxo, in centrul orasului, in interiorul cladirii.
Cristian Răducă a zis
Orice viteza depinde de locatie, de telefon si de cat de aglomerata e reteaua acolo. Ce am pus in articol e un test rulat inspre complexul studentesc din oras, deci nu chiar centru, dar nici departe, pe un vivo X90 Pro de doi ani
Bogdan a zis
ai pus link de speedtest.org in loc de speedtest.net.
Bogdan a zis
am facut si eu test dintr-o cladire din centrul Timisoarei. Easy 500.79 Mbps.