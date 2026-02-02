Opinie nepopulară: Vodafone Easy este best-buy-ul momentului la capitolul viteză pe 5G

V-am povestit deja despre ”luna mea de miere” cu Vodafone Easy aici, nu mai reiau subiectul. Azi vreau să dezbatem însă subiectul vitezelor oferite în regim 5G de noul abonament digital.

Mai înainte de toate, vă las două capturi de ecran cu testele tulate pe speedtest.org, cunoscutul portal folosit de noi toți. Acestea sunt rulate în aceeași locație, la aproximativ aceeași oră (e o diferență de 30 de minute, pentru că, între ele, am mers la un control medical) și de pe același telefon:

Dacă te uiți la cele două teste de viteză de mai sus, diferența este brutală și spune o poveste pe care fanii „low-cost cu orice preț” refuză să o accepte. Cu peste 300 Mbps la download față de cei 175 Mbps ai concurenței (DIGI), Vodafone Easy demonstrează că nu toate rețelele 5G sunt create egale, iar opinia mea nepopulară este că acest abonament digital oferă cel mai bun raport performanță-preț din piață, chiar și cu așa-zisele sale limitări, despre care vom povesti mai jos.

Este la modă să criticăm operatorii mari pentru clauze ascunse sau plafoane de viteză, și da, este adevărat că Vodafone Easy poate avea limitări contractuale sau de prioritizare în momentele de congestie extremă. Dar să fim serioși: când „limitarea” ta înseamnă să prinzi peste 300 Mbps într-o zi obișnuită, așa cum arată testul atașat, vorbim despre o falsă problemă. Acea „frână trasă” de care se tem puritanii tehnologiei este situată la o altitudine la care utilizatorul de rând nici nu ajunge să respire. Diferența dintre 175 Mbps și 317 Mbps nu este doar un număr pentru orgoliu, ci se traduce în secunde câștigate la fiecare încărcare de conținut greu, în apeluri video 4K fără niciun pic de pixelare și în capacitatea de a face hotspot pentru laptop fără să simți că te târăști pe internet.

Mai mult, există o ipocrizie în a lăuda stabilitatea și prețul celor de la DIGI ignorând faptul că viteza brută chiar contează în 2026. Când rețeaua este liberă, Vodafone Easy îți permite să descarci un update de sistem sau un joc în câteva minute, în timp ce pe rețelele mai lente, chiar și stabile, ai timp să îți faci o cafea. Acel „5G de buget” este, în realitate, mai rapid decât multe conexiuni de internet fix din România. Chiar dacă acoperirea indoor sau rurală a rivalilor poate fi uneori mai consistentă, în mediul urban – acolo unde se consumă grosul datelor – „teava” mai groasă de la Vodafone face diferența între a aștepta să se încarce un reel și a-l vedea instantaneu.