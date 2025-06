Sameday a cumparat Cargus

Sameday, compania de curierat a lui eMAG, a cumparat Cargus. Mai are nevoie doar de acordul Consiliul Concurentei.

Cargus tot era pe minus de cativa ani, iar Sameday se dezvolta rapid. Asadar, se zvonea de ceva timp ca Cargus ar putea fi de vanzare si iata ca asta s-a si intamplat. Mai mult, Sameday isi doreste sa se extinda si sa devina o firma de curierat puternica in zona Balcanilor.

Mid Europa Partners a cumparat Cargus de la Abris Capital in 2019 pentru suma de 150 milioane de euro. Aceeasi companie a mai cumparat in 2015 operatorul de servicii medicale Regina Maria de la Advent International, iar in 2016 a cumparat lantul de magazine Profi pentru 533 milioane euro. In 2024 a vandut lantul de magazine Profi catre Delhaize, adica proprietarul Mega Image, pentru 1.3 miliarde euro, dar si Regina Maria catre grupul finlandez Mehilainen pentru aproximativ 1 miliard de euro.

Cargus detine 5 centre nationale de sortare, 2 depozite gateway si 36 de depozite in toata tara. Anul trecut a avut afaceri de 567 milioane lei si o pierdere de 79.7 milioane lei.

Ramane de vazut daca opinia asta se va implini, pentru ca asta e deja realitate. 🙂