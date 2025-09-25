Arena IT

Banca Transilvania a întâmpinat probleme majore: tranzacții eșuate, dar cu bani retrași din cont, ATM-uri și POS-uri nefuncționale

Clienții BT au întâmpinat probleme majore în cursul zilei de ieri, din cauza unor disfuncționalități la nivelul sistemelor informatice. Plățile cu cardul eșuau, însă sumele rămâneau blocate, iar până în acest moment banca nu a reușit să restituie în totalitate fondurile debitate în mod eronat. Și mai neplăcut, clienții nu puteau retrage bani nici de la bancomate, iar încasările prin POS-urile băncii funcționau intermitent.

În mod normal, fondurile aferente tranzacțiilor eșuate ar trebui să fie deblocate în termen de maxim 15 zile, însă dacă sumele sunt importante și nu puteți aștepta, indicat ar fi să înregistrați o cerere de refuz de plată la bancă, telefonic sau prin asistentul virtual de pe site.

Sursă foto: Ziarul Bancar

Via: Reddit (/r/banci_credite_ro, /r/programare)

Sursa: Ziarul Bancar

