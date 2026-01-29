Amazon concediază 16.000 de angajați

Amazon a anunțat că face noi schimbări de organizare care vor afecta aproximativ 16.000 de roluri din zona de birouri, ca parte dintr-un efort mai amplu de a reduce nivelurile de management, de a crește responsabilitatea directă și de a elimina birocrația.

Mesajul a fost semnat de Beth Galetti, responsabilă de zona de oameni și tehnologie internă, și a fost transmis angajaților în 28 ianuarie 2026.

Compania spune că o parte dintre echipe au făcut aceste restructurări încă din octombrie, dar alte echipe le-au încheiat abia acum, motiv pentru care vine acest nou val de reduceri. Pentru majoritatea angajaților din Statele Unite, Amazon afirmă că oferă 90 de zile pentru a căuta un rol intern, iar pentru cei care nu găsesc sau nu doresc să caute, promite sprijin de tranziție, inclusiv compensare financiară, servicii de sprijin pentru găsirea unui nou loc de muncă și beneficii medicale acolo unde se aplică. În același timp, compania susține că va continua să angajeze și să investească în zone considerate esențiale pentru viitor.

Acesta este al doilea val mare după cel din octombrie, când Amazon a anunțat eliminarea a aproximativ 14.000 de roluri din zona corporatistă, iar presa financiară notează că totalul ajunge astfel la circa 30.000 de posturi reduse în câteva luni. Tot presa financiară estimează că aceste reduceri reprezintă cam 10% din forța de muncă de birou și tehnologie, într-un context în care compania are la nivel global o forță de muncă mult mai mare, dominată de roluri din depozite și livrări.

Înainte de anunțul oficial, mai multe surse au relatat și despre un moment confuz pentru unii angajați din Amazon Web Services, unde ar fi circulat din greșeală un mesaj intern legat de schimbări organizatorice, mesaj care a fost apoi retras. În comunicarea publică, Amazon încearcă să calmeze ideea că intră într-un „ritm” de concedieri anunțate periodic, spunând clar că nu acesta este planul, dar că fiecare echipă va continua să ajusteze modul de lucru în funcție de viteză și capacitatea de a livra pentru clienți.

Dincolo de cifre, mesajul important este că marile companii încearcă să devină mai rapide și mai „suple” la nivel de personal, iar asta lovește în special rolurile de coordonare și suport care s-au umflat în anii de creștere accelerată. Ce mi se pare esențial este modul în care este gestionată tranziția: perioada de 90 de zile pentru căutare internă și pachetul de sprijin sunt pași corecți, dar adevărata diferență o face transparența pe echipe și criterii, pentru că altfel rămâne sentimentul de nesiguranță și zvonurile ajung să conducă discuția. Iar dacă Amazon chiar spune că investește în zone strategice, ar fi sănătos să vedem și o punte reală de reconversie către acele zone, nu doar un mesaj de tip „tăiem aici, angajăm dincolo”.

Sursa