Tesla renunță la modelele S și X și se concentrează pe Optimus

Elon Musk a anunțat că Tesla va reduce și apoi va opri producția modelelor Model S și Model X în trimestrul următor, spunând că este „timpul” să încheie aceste programe și că firma se mută către un „viitor autonom”.

Compania spune că va continua să asigure suport pentru mașinile deja vândute, cât timp oamenii le folosesc, dar pentru cei care își doresc una nouă „acum este momentul” să comande.

Miza nu este doar simbolică, ci și industrială: spațiul de producție din fabrica Tesla din Fremont, California, folosit pentru Model S și Model X, va fi transformat într-o linie de producție pentru robotul umanoid Optimus, un produs care încă nu este vândut pe piață.

Musk a vorbit despre o țintă ambițioasă – în timp, o capacitate de până la un milion de roboți pe an în acel spațiu, iar compania a legat totul de direcția sa „fizică” de inteligență artificială. Fabrica din Fremont ar urma să continue totuși producția pentru Modelele 3 și Y, care reprezintă grosul vânzărilor Tesla.

Anunțul vine odată cu prezentarea rezultatelor financiare pe ultimele luni din 2025: Tesla a depășit așteptările unor analiști la profit și venituri trimestriale, dar a raportat o scădere a veniturilor pe întreg anul cu aproximativ 3% față de 2024, o premieră pentru companie. În plus, pe rețeaua proprie de socializare, a apărut o postare cu un video care arată vizual transformarea. 🙂

În același timp, Model S (lansat în 2012) și Model X (lansat în 2015) sunt descrise de presa americană ca două modele care au ajutat la trecerea mașinilor electrice din „nișă” în zona de masă și la transformarea Tesla dintr-un start-up într-un nume global.

Decizia arată o Tesla care pariază pe viitor înainte să-l aibă efectiv în showroom. Dar asta nu ar trebui să mire pe nimeni, pentru că acțiunea este una tipică pentru miliardarul sud-african. Sau, poate, mi-a citit opinia nepopulară de la începutul anului. 😛

Model S și Model X au construit imaginea companiei și au împins ideea de mașină electrică premium în mainstream, iar închiderea lor este un semnal că Tesla vrea să fie evaluată mai mult ca firmă de autonomie și roboți decât ca producător auto clasic. Pariul pe Optimus poate fi logic pe termen lung, dar vine cu un risc simplu: robotul nu este încă un produs matur și vândut pe scară largă, iar între promisiune și livrare poate trece mult timp. Dacă Optimus întârzie, Tesla rămâne cu o gamă mai îngustă de mașini pentru clienții care voiau ceva mai mare și mai premium decât Modelele 3 și Y. Mai țineți minte cum a fost cu Cybertruck?

