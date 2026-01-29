Apple ar putea menține aceleași prețuri și la seria 18

Apple ar încerca să păstreze prețul de pornire al iPhone 18 cât mai aproape de cel al generației actuale, chiar dacă anumite componente se scumpesc, potrivit analistului Ming-Chi Kuo.

Ideea lui este simplă: Apple ar prefera să nu sperie cumpărătorii cu un preț mai mare la intrare și să absoarbă o parte din costuri, măcar la început.

Presiunea vine în special din scumpirea memoriei folosite în telefoane, pe fondul cererii uriașe din centrele de date pentru inteligență artificială, care consumă aceleași tipuri de componente și împinge prețurile în sus. În unele estimări citate în presa de specialitate, memoria ajunge să coste cu aproximativ 10 până la 25% mai mult decât anul trecut, iar alte creșteri pot apărea pe parcursul lui 2026.

Kuo mai spune că Apple a ajuns să negocieze prețurile la memorie mai des, la fiecare trei luni, nu la fiecare șase luni, tocmai fiindcă piața este instabilă și livrările sunt tensionate. În același timp, Apple ar miza pe avantajul său de volum: poate securiza livrări stabile când alți producători nu reușesc, iar acest lucru îi permite să țină prețurile mai stabile și să câștige cotă de piață.

Chiar dacă prețul de bază rămâne pe loc, este posibil ca presiunea să apară în alte zone: variantele cu mai mult spațiu de stocare, anumite modele mai scumpe sau servicii și abonamente, pentru că strategia descrisă este să recupereze ulterior din veniturile recurente din servicii. În plus, nu doar memoria este sub presiune, ci și alte materiale folosite în electronice, care sunt cerute masiv de industria de inteligență artificială.

Dacă Apple chiar păstrează prețul de intrare al iPhone 18, este o veste bună pentru cumpărători, pentru că elimină „șocul” de la raft. Totuși, aș urmări atent costul total pe termen lung: dacă prețul telefonului rămâne stabil, există șanse ca ajustările să apară în variantele superioare sau în ecosistemul de servicii, unde compania are spațiu să compenseze. Pe scurt, nu cred că Apple este compania care ar alege pierderi financiare pentru fidelizarea clienților.

Sursa