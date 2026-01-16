AMD face tot posibilul pentru a nu crește prețurile GPU-urilor Radeon în contextul crizei de memorii RAM

Criza de memorii RAM începe să afecteze și producția de plăci video, însă AMD declară că va face tot posibilul pentru a nu majora prețurile. Într-un interviu acordat Gizmodo, David McAfee, VP al diviziei AMD Ryzen, a declarat că stocurile limitate și prețurile tot mai mari ale memoriilor RAM sunt principalii factori care afectează în acest moment producția de GPU-uri, însă menționează că AMD depune eforturi semnificative pentru ca gamerii să nu fie afectați de scumpiri. Acesta a subliniat că AMD are parteneriate pe termen lung cu furnizorii de memorii și că în acest moment se poartă negocieri pentru ca producția de GPU-uri Radeon să decurgă în condiții normale.

Cu toate acestea, AMD nu poate prezice evoluția industriei în următoarea perioadă, iar în acest moment se ferește să facă promisiuni cu privire la prețurile retail ale GPU-urilor sale din ultima generație: Radeon RX 9070, RX 9070 XT și RX 9060 XT. Deși modele au fost introduse pe piață în urmă cu mai bine de 6 luni, prețurile rămân elevate și foarte puține implementări se apropie de valorile MSRP ale AMD. În mod normal, Radeon RX 9070 XT și Radeon RX 9060 XT ar trebui să coste 599 dolari, respectiv 349 dolari, însă, în realitate, prețurile sunt chiar și cu 50% mai mari, iar o eventuală accentuare a crizei de RAM are potențialul de a genera noi scumpiri.

Via Videocardz