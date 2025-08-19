AMD s-a răzgândit: procesoarele Zen 7 vor fi lansate pe socket-ul existent AM5

Până acum, zvonurile indicau că AMD dezvoltă procesoarele Zen 7 pentru viitoarea platformă AM6, care va introduce suport pentru memorii RAM DDR6, respectiv PCI Express 6.0. Însă, între timp, compania pare că s-a răzgândit și a decis să proiecteze toate modelele Zen 7 pe actuala platformă AM5, relatează Moore’s Law is Dead.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Bineînțeles, această schimbare presupune amânarea migrării la DDR6 și la PCIe 6.0, însă are avantajul upgrade-ului facil pentru posesorii de plăci de bază AM5. În baza promisiunilor din 2022, când a fost introdus socket-ul AM5, platforma trebuia să beneficieze de suport până în 2025, însă, din nou, AMD alege o abordare precaută și dorește ca socket-urile sale să fie cât mai longevive.

Prin urmare, dacă zvonurile sunt adevărate, în decurs de doi, maxim trei ani am putea vedea primele procesoare Zen 7 cu frecvențe de 7 Ghz sau mai mult și până la 32 nuclee, respectiv 64 de fire de execuție. Informația este momentan doar la nivel de zvon, însă pare plauzibilă în contextul suportului extins pentru socket-ul precedent AM4 și a numeroaselor generații de procesoare lansate pentru acesta.

Via Tweaktown