iPhone 17 ar urma să fie ultimul model cu slot de SIM

În urmă cu trei ani, odată cu lansarea seriei iPhone 14, Apple a ales să elimine slotul de SIM pentru modelele destinate Statelor Unite și să ofere conectivitate doar prin eSIM. Din câte susțin leaksterii apropiați industriei, măsura urma să se extindă la nivel global anul acesta, însă, cum mulți operatori nu sunt pregătiți să migreze în totalitate la eSIM, Apple a decis să integreze slotul pentru cartela SIM și pe seria iPhone 17.

Cel mai probabil, aceasta va fi și ultima generație de iPhone cu cartelă SIM fizică, urmând ca de anul viitor toate modelele, indiferent de regiune, să sosească exclusiv cu eSIM. În locul spațiului destinat cartelei, Apple ar putea introduce un acumulator de capacitate mai mare sau un sistem mai bun de disipare a căldurii. Totodată, eliminarea cartelei SIM poate facilita și obținerea unei rezistențe sporite la lichide și praf.

Cu toate acestea, eSIM-urile prezintă și unele dezavantaje. Sunt încă dificil de migrat de pe un terminal pe altul, iar în eventualitatea în care terminalul se defectează, instalarea profilului eSIM pe un alt dispozitiv se poate efectua doar în magazinele fizice ale operatorului de telefonie mobilă.