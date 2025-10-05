Ammonite – descoperirea care pune sub semnul întrebării existența Planetei Nouă

Astronomii japonezi au identificat un nou corp ceresc numit Ammonite (2023 KQ14), aflat la marginea sistemului solar, care ar putea modifica teoriile actuale despre existența unei planete misterioase – denumită generic Planeta Nouă.

Descoperit cu ajutorul telescopului Subaru din Hawaii, Ammonite orbitează Soarele la distanțe extreme, între 6,1 și 15,7 miliarde de mile, mult dincolo de centura Kuiper.

Ammonite face parte din categoria rară a sednoidelor, obiecte cu orbite foarte alungite și îndepărtate. Este al patrulea astfel de corp descoperit, după Sedna, 2012 VP113 și Leleākūhonua. Spre deosebire de celelalte, orbita lui Ammonite nu se aliniază cu tiparul care susținea existența unei planete masive invizibile – cea de-a noua din sistemul nostru. Această nealiniere reduce semnificativ probabilitatea ca o astfel de planetă să existe.

O teorie alternativă sugerează că o planetă masivă ar fi putut exista în trecut, dar a fost expulzată din sistemul solar, afectând orbitele altor sednoide. Simulările indică faptul că orbita lui Ammonite a rămas stabilă, în timp ce celelalte au fost perturbate în urmă cu aproximativ 300 de milioane de ani după formarea sistemului solar.

Descoperirea oferă o nouă perspectivă asupra regiunilor îndepărtate ale sistemului solar și provoacă astronomii să reanalizeze ipotezele despre structura și evoluția acestuia.

Sursa