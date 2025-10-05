Peaky Blinders revine: BBC și Netflix confirmă continuarea seriei

BBC și Netflix au anunțat oficial că serialul fenomen „Peaky Blinders” va reveni pe ecrane cu două noi sezoane care vor urmări o nouă generație a familiei Shelby în anii 1950, cu Cillian Murphy în calitate de producător executiv și cu Steven Knight continuând să scrie scenariile.

Aceste sezoane sequel vor fi compuse fiecare din șase episoade de 60 de minute și vor fi filmate la Birmingham în studiourile Digbeth Loc., același loc unde a fost filmat serialul original.

Acțiunea noilor sezoane va fi plasată în 1953, cu zece ani după evenimentele din filmul „The Immortal Man”, care urmează să fie lansat în 2026 pe Netflix, în regia lui Tom Harper. Sinospsisul oficial descrie Birminghamul care încearcă să se reconstruiască după bombardamentele devastatoare din Al Doilea Război Mondial, iar „cursa pentru controlul imensului proiect de reconstrucție a orașului Birmingham devine o confruntare brutală cu aspecte mitice, cu familia Shelby în centrul bătăliei”.

Steven Knight, creatorul seriei, a declarat că este „încântat să anunțe acest nou capitol din istoria Peaky Blinders” și că „noua generație Shelby este la volan, iar călătoria se anunță incredibilă”. Acesta coordonează în prezent și scenariul pentru următorul film James Bond, continuând să își extindă influența în industria cinematografică britanică.

Înainte de aceste două sezoane, fanii vor putea urmări filmul „The Immortal Man”, cu Cillian Murphy revenind în rolul Tommy Shelby, alături de Barry Keoghan, Rebecca Ferguson și Stephen Graham. Filmul, care a terminat filmările în decembrie 2024, este programat să apară la începutul anului 2026 pe Netflix, după ce Murphy a confirmat recent această cronologie în emisiunea „The Graham Norton Show”.

Serialul original „Peaky Blinders” a avut șase sezoane difuzate între 2013 și 2022 și a devenit un fenomen cultural global, urmărind ascensiunea familiei Shelby în Birmingham-ul de după Primul Război Mondial. Noile sezoane promit să continue această moștenire cu un nou context istoric și personaje din generația următoare, menținând atmosfera distinctivă a seriei în perioada de reconstrucție post-război a Marii Britanii.

Nu știu voi, dar abia aștept atât seria asta, cât și filmul de anul viitor!

Sursa