Ce se află dincolo de Universul observabil?

Universul observabil are un diametru estimat de aproximativ 93 de miliarde de ani-lumină, o limită impusă nu de margini fizice, ci de viteza luminii și de vârsta cosmosului.

Această porțiune reprezintă tot ceea ce putem vedea, adică zonele din care lumina a avut timp să ajungă până la noi de la momentul Big Bangului, acum 13,8 miliarde de ani. Din cauza expansiunii spațiului, distanța reală până la marginea observabilă este de aproximativ 46,5 miliarde de ani-lumină în orice direcție.

Una dintre dovezile fundamentale ale acestei limite este radiația cosmică de fond, o amprentă termică slabă rămasă din Big Bang, detectabilă în toate direcțiile la o temperatură de 2,7 grade peste zero absolut. Această radiație provine dintr-o perioadă în care Universul avea doar 380.000 de ani și marchează cea mai îndepărtată zonă pe care o putem observa. Dincolo de această suprafață, Universul era opac la radiație, ceea ce face imposibilă observarea directă.

Uniformitatea radiației de fond, cu temperaturi aproape identice în regiuni opuse ale cerului, a dus la ipoteza inflației cosmice – o expansiune extrem de rapidă în primele fracțiuni de secundă ale Universului, care ar fi uniformizat condițiile înainte ca lumina să poată circula între zonele îndepărtate.

Dincolo de limita observabilă, Universul continuă aproape sigur. Teoriile actuale sugerează că ar putea fi mult mai vast decât ceea ce putem vedea, poate chiar infinit. Dacă inflația cosmică este corectă, atunci există regiuni ale cosmosului care vor rămâne pentru totdeauna inaccesibile observației directe. Unele modele cosmologice propun chiar existența unui multivers, în care Universul nostru observabil este doar o „bulă” într-un spațiu mult mai mare.

Observațiile asupra radiației de fond indică faptul că spațiul este remarcabil de plat, ceea ce susține ideea unui Univers infinit. Totuși, conceptul de infinit este dificil de reconciliat cu legile fizicii, iar unii cercetători preferă modele în care Universul este extrem de mare, dar finit.

În concluzie, Universul observabil este o sferă definită de legile luminii și ale timpului, dar ceea ce se află dincolo de această limită rămâne una dintre cele mai mari enigme ale științei moderne. Deși nu putem vedea mai departe, indiciile din ceea ce putem observa – materia întunecată, energia întunecată, expansiunea cosmică și radiația relicvă – sugerează că realitatea este mult mai vastă și mai complexă decât putem înțelege în prezent.

Sursa