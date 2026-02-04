Android 16 crește, dar surprinde prin ritmul lent

Google a actualizat distribuția versiunilor Android, iar imaginea de ansamblu spune multe despre cât de greu avansează adoptarea sistemului de operare.

În prezent, doar 7,5% dintre toate telefoanele și tabletele Android active rulează Android 16, deși acesta a fost lansat oficial pentru Pixel în vara lui 2025. Restul ecosistemului se mișcă lent, fiecare producător având propriul ritm de actualizare.

Versiunile dominante rămân Android 15 cu 19,3% și Android 14 cu 17,2%, ambele încă puternic folosite la nivel global. Totodată, chiar și Android 11, 12 și 13 păstrează procente importante, semn că fragmentarea rămâne o problemă veche și persistentă în lumea Android.

Unele publicații explică faptul că producători precum Samsung, Oppo și OnePlus au început actualizările abia în toamna lui 2025, ceea ce a întârziat mult adoptarea reală. Alții subliniază că multe branduri mai mici au lansat Android 16 abia spre finalul anului trecut, iar unele modele mid‑range sau entry‑level încă așteaptă actualizarea. Totuși, numărul utilizatorilor care primesc Android 16 crește treptat de la lună la lună, ceea ce sugerează că 2026 ar putea fi anul în care versiunea începe să se vadă în statistici mai clar.

Mi se pare interesant cum, deși Android 16 aduce funcții noi și îmbunătățiri utile, adoptarea lui rămâne surprinzător de lentă. Ecosistemul Android este imens, iar asta are avantaje, dar și probleme: update‑urile se mișcă greu, fiecare producător are propriile priorități, iar utilizatorii rămân adesea blocați pe versiuni vechi.

Totuși, faptul că Google reușește să crească procentul de adopție mai repede decât în cazul Android 15 arată că industria începe să trateze actualizările mai serios. Eu cred că vom vedea o accelerare în următoarele luni, mai ales pe măsură ce flagship‑urile și modelele mid‑range lansate recent încep să primească update‑ul în masă.

Pe de altă parte, toate noile iterații de OS au fost primite cam la fel, cu scepticism și rată de adopție mică, așa că nu văd nicio problemă aici. Voi?

