Consola Steam Machine de la Valve este aproape de debutul comercial, susține AMD

Deși consola de jocuri la Valve a fost dezvăluită încă din luna noiembrie și avem confirmate toate specificațiile acesteia, Valve a ținut secrete prețul și data de lansare. Unele surse apropiate industriei susțin că Steam Machine trebuia să fie lansat la doar câteva săptămâni după dezvăluire, însă criza de memorii RAM a dat peste cap planurile companiei, iar lansarea a fost amânată pe o perioadă nedeterminată.

Acum, însă, conform declarațiilor CEO-ului AMD, Lisa Su, Steam Machine este aproape de debutul comercial, producția decurgând conform planurilor. Consola, bazată pe o arhitectură semi-custom de la AMD, cu procesor Zen 4 și GPU RDNA 3, este proiectată pentru gaming la rezoluție 4K și va putea rula mare parte din jocurile de pe Steam în condiții mai bune decât 70% din PC-urile de gaming. Toate acestea sună bine în teorie, însă există unele îngrijorări cu privire la prețul retail. Valve a declarat că Steam Machine nu va concura cu consolele de jocuri convenționale ca PlayStation 5 și Xbox X|S, ci cu PC-urile, iar de aici putem deduce că prețul va fi unul destul de mare. În plus, GPU-ul consolei dispune de doar 8 GB, iar acest lucru a stârnit unele îngrijorări cu privire la longevitatea acesteia.

Cu toate acestea, gamerii o așteaptă cu nerăbdare, mai ales că ar putea avea drept titlu de lansare Half-Life 3. Din informațiile pe care le avem în acest moment, Steam Machine ar urma să sosească pe piață în prima jumătate a anului, însă, din cauza crizei de memorii RAM, disponibilitatea ar putea fi redusă, cel puțin în primă fază.

Via Tweaktown