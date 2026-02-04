Producătorii de televizoare abandonează rezoluția 8K

În ultimul deceniu, producătorii de televizoare au insistat foarte mult pe tehnologia 8K și au încercat să ne inducă că ideea că aceasta va fi absolut necesară în viitorul apropiat. Din păcate pentru aceștia, consumatorii nu au fost impresionați, iar adopția la scară largă a standardului s-a lăsat așteptată.

Pe lângă prețurile prohibitive ale televizoarelor, tehnologia a eșuat și din cauza lipsei de conținut, iar acum producătorii se văd nevoiți să renunțe la standardul 8K. LG, care este unul dintre pionierii tehnologiei, a scos din fabricație toate panourile OLED și LCD 8K, iar modelele existente vor mai rămâne piață doar până la epuizarea stocurilor. Situația pare să fie similară și în celelalte tabere: TCL nu mai fabrică televizoare 8K încă de acum trei ani, Sony a renunțat definitiv la standard în luna aprilie a anului trecut, iar Samsung ar putea lua aceeași decizie în viitorul apropiat. Tehnologia este atât de nepopulară încât din miliardele de televizoare vândute în ultimii 20 ani, doar undeva la un milion sunt 8K. Din acest motiv nici nu avem conținut 8K – costurile pentru studiouri și platforme de streaming ar fi fost nejustificat de mari în raport cu baza de potențiali clienți. În plus, tehnologia își arată avantajele doar la diagonale foarte mari, în timp ce la diagonale mai mici diferențele sunt imperceptibile față de 4K.

În locul 8K, producătorii de televizoare se vor concentra de acum pe celelalte aspecte ale tehnologiilor de afișare: contrastul, luminozitatea și performanțele în HDR. Vom vedea televizoare OLED, micro RGB și QD din ce în ce mai bune, dar rezoluția va rămâne 4K pentru mult timp de acum înainte.

Via Ars Technica