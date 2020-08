Aplicatia Files iti permite sa pui parole la fisiere

Aplicatia Files pentru Android iti permite acum sa securizezi fisierele cu parole PIN. Pentru utilizatorii de Android One si Android Go, aplicatia este deja instalata pe telefon. Pentru ceilalti trebuie sa o descarcati.

Pentru ca functia nu este noua, Samsung ofera asa ceva de mult timp. Dar aplicatia se adreseaza tuturor si in special celor care folosesc un sistem de operare curat de la Google. Cei care folosesc Android Go sau Android One au deja aplicatia instalata. Posibilitatea de a inchide un dosar cu o parola PIN este o idee foarte buna din multe motive.

In primul rand iti ofera intimitate in cazul in care pasezi telefonul unei alte persoane. Dar poti proteja si anumite fisiere in caz ca pierzi telefonul. Files by Google este folosita de peste 150 de milioane de persoane in fiecare luna.

Versiunea aplicatiei care vine cu Safe Folder este momentan in stadiul Beta.