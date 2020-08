Xiaomi paraseste programul Android One si sunt dezamagit

O veste proasta pentru iubitorii Androidului curat si una total neasteptata: nu vom avea Mi A4.

Xiaomi Mi A1 lansat in 2017 a fost primul telefon din programul Android One disponibil la nivel global si telefonul pe care l-a folosit fratele meu din noiembrie 2017 pana la 1 august 2020 cand a primit un Samsung Galaxy S10 5G. Pot spune ca telefonul s-a comportat foarte bine cunoscand abilitatile fratelui meu de a agresa telefoanele mobile. In plus, in 2020 ce telefon de 1000RON (atat a fost Mi A1 in 2017) mai stiti voi cu constructie de aluminiu? Mi A1 a avut un singur dezavantaj major si acesta a fost camera foto, care era la pamant.

Xiaomi Mi A2 si Mi A2 Lite au fost lansate in 2018. Mi A2 Lite a fost practic un Mi A1 cu o camera foto mai buna si o baterie mai mare, in timp ce Mi A2 a fost adevaratul urmas. Datorita sistemului de operare curat, tata foloseste Mi A2 iar mama Mi A2 Lite, iar din cate stiu si Darius a luat un Lite parintilor.

Faptul ca toti membrii familiei au folosit aceste telefoane mi-a permis si mie sa cunosc niste pareri oneste despre ele, de la niste oameni care nu sunt pasionati de tech si de numarul de megapixeli. Toata familia este incantata – cu mica exceptie fratele meu raportat la camera foto a lui Mi A1. Dar hei, telefonul a trecut printr-un stres de neimaginat mai bine de 2 ani si a fost schimbat nu pentru ca s-a stricat, ci pentru ca si-a dorit o camera foto decenta pe un telefon mobil.

Despre Xiaomi Mi A3 v-am povestit pe larg aici si in afara de ecranul cu rezolutie 720p nu aveai ce sa-i reprosezi.

Eram foarte curios ce pregatesc cei de la Xiaomi cu Mi A4 avand in vedere ca fiecare iteratie era din ce in ce mai buna. Desi ar fi trebuit sa fie lansat daca urmarim perioadele de lansare ale fiecarei generatii, Mi A4 nu a aparut nici intr-un zvon, iar lucrurile s-au lamurit astazi. Telefonul nu se va lansa.

Xiaomi a decis sa paraseasca programul Android One si motivul nu este foarte clar. Ce este drept, au avut cateva probleme grave cu actualizarile atat pentru Mi A1 cat si pentru Mi A2 Lite, care devenea inutilizabil dupa actualizarea la Android 10. Despre restul nu stiu, daca stiti voi ceva in plus va rog sa ma corectati in sectiunea de comentarii.

Seria Mi Ax a fost un punct de referinta si un telefon calitate/pret excelent si sper sa aflam mai multe detalii de ce Xiaomi a parasit programul. Faptul ca Google a lansat Pixel 4a la un pret competitiv, vanzarile au fost dezamagitoare sau actualizarile software le-au dat batai de cap.

Cu Xiaomi afara din peisaj, Nokia ramane singurul mare concurent in programul Android One. Desi telefoanele Motorola par a fi parte din Android One, doar anumite modele sunt, Motorola folosind la randul lor un Android vanilla cu mici personalizari proprietare.

Voi ati folosit vreun telefon Xiaomi din programul Android One? Care sunt experientele voastre?

[sursa]