Apple l-a angajat pe Scott Croyle, designer-ul lui HTC M7 si M8

HTC One M7 si One M8 vor ramane in istorie ca unele dintre cele mai bine construite telefoane, iar la vremea lor erau si cele mai frumoase. Scott Croyle a fost designer-ul care le-a desenat, iar acum acesta s-a angajat la Apple.

Stirea s-a popularizat rapid. La prima strigare toti au crezut ca Scott va lucra pentru design-ul unui iPhone, dar se pare ca acesta este angajat la dezvoltarea castilor Beats. Nimeni nu a mai auzit nimic de Beats in ultimii ani.

Poate Scott va face o treaba buna si vom revedea brandul pe piata cu un design nou. Totusi, mi-ar placea sa vad un iPhone mai frumos, poate chiar sa aduca cu HTC M7 sau M8.