Ce telefoane ieftine cu 5G puteti sa cumparati in 2021

Telefoanele cu tehnologie 5G au aparut in urma cu 2 ani si erau modele extrem de scumpe. Unii producatori au scos versiuni dedicate 5G si costau enorm. Acum, 2 ani mai tarziu, un telefon 5G a ajuns sa coste sub 1000 de lei. Uite ce poti cumpara.

5G-ul este o tehnologie necesara, dar daca ma intrebati pe mine nu as miza asa mult pe ea. Nu acum. Vor mai trece probabil 2-3 pana sa o vedem implementata corect la noi in tara. Totusi, sunt oameni care doresc neaparat 5G si vor la un pret bun.

M-am uitat prin piata de curiozitate, in special dupa ce s-a lansat realme 8 5G, ca sa vad care-s preturile. Stiti ca realme a declarat despre 8 5G ca este cel mai ieftin smartphone 5G de pe piata. Asa este, dar nu stiam care este urmatorul.

Asadar, daca vreti un telefon cu 5G si accesibil uitati ce am gasit.

realme 8 5G ramane cel mai ieftin telefon. Costa 879 lei la precomanda sau 1029 lei pret de lista. M-am jucat si eu cu telefonul, m-am jucat si cu realme 7, realme 8, realme 8 Pro si urmeaza sa public recenzia la C21. Sunt telefoane foarte bune, bine facute si care ofera fix ce ai nevoie in acest segment de pret. Nu dezamagesc si livreaza mai mult decat te astepti. Practic simti ca ai primit mai mult decat meritai de banii respectiv.

realme 8 5G are un review dedicat AICI. Chiar daca este cel mai ieftin nu inseamna ca este si un telefon slab. Din contra, este suficient de bun pentru nevoile unui om normal.

Samsung A32 costa 1099 lei si este rivalul direct al lui realme 8 5G. Sunt similare din multe puncte de vedere, insa realme se misca mai bine, pare mai bine facut. Singurul lucru la care ar putea castiga Samsung este software-ul.

Motorola G 5G costa 1256 lei. Vine cu procesor Snapdragon 750G, memorie de 64GB si 4GB RAM si un ecran similar cu cel al lui realme 8 5G. Tocmai pentru ca sunt similare la specificatii si exista o diferenta de pret destul de mare, realme 8 5G pare o oferta mai buna. Poate doar la camere sa castige Motorola. Aaa, si bateria este identica.

Samsung A42, tot un model accesibil, costa 1299 lei redus de la 1599 lei. Se prezinta foarte bine, ecranul este exceptional si constructia este chiar premium. Mi se pare ca este un telefon foarte echilibrat, cu pret bun si specificatii decente, iar la acesti bani cred ca ofera destule. Fiind la reducere il face si mai atractiv. Nu va enumar datele tehnice ca sunt la un click distanta pe net.

Xiaomi nu putea lipsi din lista cu modelul Mi 10T Lite, un model cu multa memorie, un ecran bun si procesor Snapdragon. Are camere bune, baterie generoasa si un ecran IPS foarte mare. Memoria si camerele il fac sa fie atragator. Costa 1399 lei.

Lista poate continua cu Oppo Reno 4Z la 1400 lei, OnePlus Nord N10 la 1449 lei, Galaxy A52 la 1599 lei si Nokia 8.3. Ideea este in felul urmator. Cu cat va duceti mai sus in pret primiti mai multa memorie si camere mai bune. Baterie buna are si cel mai ieftin telefon, iar 5G-ul este acelasi.

Diferenta de pret consta in procesor, dar nu va imaginati ca diferentele sunt foarte intre realme 8 5G si OnePlus Nord N10 de exemplu. Memoria creste si la fel si calitatea ecranului. Camerele au mai multi MP dar nu neaparat o calitate mai buna si cam atat.

Telefoanele 5G nu mai sunt un moft. Le gasiti la preturi foarte bune daca doriti ceva accesibil, dar puteti alege oricand un flagship cu 5G care costa peste 3000 lei.

Asadar, voi ce telefon ati alege din aceste modele ieftine? Recunosc, modelele de la Samsung sunt chiar reusite, insa vedeta dpmdv este realme. Ce au reusit sa faca cu acel model este spectaculos. Testati-l daca aveti unde, intr-un magazin poate, si vedeti cum se misca si cum se simte.