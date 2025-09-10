Apple a prezentat iPhone 17, iPhone Air, Apple Watch Ultra 3 și AirPods Pro 3

Apple a închis evenimentul „Awe Dropping” (9 septembrie 2025) cu actualizări consistente pentru fiecare categorie: iPhone 17 (inclusiv noul iPhone Air), iPhone 17 Pro/Pro Max, Apple Watch Series 11 și Ultra 3, plus AirPods Pro 3.

Mai jos găsești, pe scurt și comparativ, ce este efectiv nou față de generația precedentă.

iPhone 17 aduce în sfârșit ecranul ProMotion de 120 Hz pe modelul standard, o funcție rezervată până acum versiunilor Pro. Luminozitatea urcă la 3.000 niți, față de 2.000 pe iPhone 16, iar diagonala crește la 6,3 inci. Sub carcasă, noul cip A19 pe 3 nm promite performanțe mai bune și eficiență energetică sporită. Camera frontală trece la 18 MP cu funcția Center Stage, în timp ce stocarea minimă urcă la 256 GB, eliminând varianta de 128 GB din generația anterioară.

iPhone Air este vedeta evenimentului și introduce un concept complet nou: un iPhone ultra-subțire, cu doar 5,6 mm grosime, realizat din titan reciclat și protejat cu Ceramic Shield pe ambele fețe. Ecranul de 6,5 inci are ProMotion și luminozitate de 3.000 niți, iar la interior găsim cipul A19 Pro, același folosit pe modelele Pro. În plus, iPhone Air aduce conectivitate Wi-Fi 7 și Bluetooth 6, precum și o arhitectură internă optimizată pentru autonomie, chiar și într-un corp atât de subțire.

iPhone 17 Pro și Pro Max duc performanța la un alt nivel. Apple introduce pentru prima dată un sistem de răcire cu cameră de vapori, care reduce throttling-ul și menține performanța constantă. Carcasa folosește un design unibody cu protecție Ceramic Shield 2 pe față și spate, o premieră pentru iPhone. Sistemul foto include trei camere de 48 MP, cu zoom optic 8x și funcții avansate pentru video, precum ProRes RAW și Genlock, dedicate creatorilor profesioniști. Ecranele sunt mai luminoase, iar opțiunea de stocare ajunge acum la 2 TB.

Apple Watch Series 11 se concentrează pe sănătate și conectivitate. Introduce monitorizarea hipertensiunii pe termen lung și un Sleep Score mai precis, iar modelele cu aluminiu au acum sticlă Ion-X cu acoperire ceramică, de două ori mai rezistentă la zgârieturi. În plus, apare conectivitatea 5G, o premieră pentru Apple Watch, iar autonomia oficială este de până la 24 de ore.

Apple Watch Ultra 3 aduce conectivitate satelitară pentru urgențe, un ecran mai mare cu rezoluție crescută și autonomie extinsă la 42 de ore, față de 36 pe Ultra 2. În plus, include suport 5G pe varianta celulară, ceea ce îl face mai independent de iPhone în scenarii extreme.

AirPods Pro 3 nu se limitează la audio. Noile căști oferă traducere în timp real prin Apple Intelligence, anulare activă a zgomotului de două ori mai eficientă, monitorizare a ritmului cardiac și rezistență IP57. Autonomia ajunge la 8 ore cu ANC activ, iar designul a fost optimizat pentru confort și stabilitate.

Toate aceste produse vor fi disponibile pentru precomandă din 12 septembrie, iar lansarea oficială este programată pentru 19 septembrie 2025. Prețurile pornesc de la 799 USD pentru iPhone 17, 999 USD pentru iPhone Air, 1.099 USD pentru iPhone 17 Pro, 399 USD pentru Apple Watch Series 11, 799 USD pentru Ultra 3 și 249 USD pentru AirPods Pro 3.

Apple nu doar că a adus upgrade-uri tehnice, ci a redefinit direcția gamei sale: telefoane mai subțiri și mai puternice, ceasuri cu funcții medicale avansate și căști care devin instrumente inteligente pentru comunicare și fitness. Este o strategie clară de a integra AI și conectivitate extinsă în toate dispozitivele, pregătind terenul pentru un ecosistem tot mai autonom și interconectat.

Sunt curios dacă aveți planuri de achiziție pentru vreunul dintre noile produse Apple.