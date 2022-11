Apple este data in judecata pentru practici mincinoase legate de setarile de confidentialitate

iPhone Analytics include printre altele detalii despre specificatiile hardware si ale sistemului de operare, statistici de performanta si date despre modul in este utilizat dispozitivul si aplicatiile.

Utilizatorii care doresc sa lase o amprenta cat mai scazuta in lumea online si cat mai putine informatii despre stilul lor de viata vor opta pentru dezactivarea acestui Analytics.

Insa doi dezvoltatori de software angajati ai companiei Mysk au descoperit contrariul si au dat in judecata Apple. Chiar daca iPhone Analytics a fost dezactivat, App Store continua sa culeaga date in timp real despre activitatea utilizatorului: tastele apasate, aplicatiile urmarite sau durata de timp petrecuta in magazinul virtual. Acestia au extins investigatia spre alte aplicatii precum Apple Music, Apple TV, Books sau Stocks, iar rezultatul a fost acelasi: in ciuda dezactivarii Analytics, aplicatiile beneficiau de acces aproape fara restrictii la datele utilizatorului.

Acestia au postat si un video explicativ pe YouTube:

In urma cu cateva luni, o descoperire similara a fost facuta legata de TikTok. Nu sunt asa surprins de TikTok precum sunt de Apple, care in nenumarate cazuri au declarat cat de importante sunt datele personale si cat se straduiesc sa ofere confidentialitate utilizatorilor.

[sursa]