Apple a lansat iPad Pro 11 si iPad Pro 13 cu ecrane OLED si procesoare M4

Apple a lansat ieri tablete noi, iar cele mai importante sunt cele din seria Pro. Ultimele au fost lansate acum doi ani, iar acum Apple a venti cu un salt major si a introdus ecrane OLED si procesoare M4, sarind astfel peste o generatie.

In plus, noile tablete iPad Pro sunt cele mai subtiri de pana acum, doar 5.1mm. De asemenea, aluminiul folosit in constructia lor este 100% provenit din materiale reciclate. Tare asta.

iPad Pro vine in doua variante: 11 inch si 13 inch. Sunt din aluminiu ambele si impart acelasi ecran OLED dar cu diagonala diferita. Aspectul este de 3:2, au 120Hz si pana la 1600nits luminozitate maxima, ceea ce este impresionant.

Noile procesoare M4 (discutam separat si despre ele intr-un articol) sunt la posturi si sunt realizate pe 3nm, iar memoria oferita este de pana la 2TB cu 16GB RAM.

Au si camere foot de 12MP cu senzor LiDAR optimizata pentru scanat/pozat documente, baterii de 31.29Wh pe varianta de 11 inch si 38.99Wh pe varianta de 13 inch. De asemenea, portul USB C este 4.0 cu viteze de pana la 40GB/s.

Sa nu uitam de Pencil Pro. Acesta a fost si el imbuntatit si acum simte cat de tare il strangi, iar astfel poti sa-l programezi sa deschide anumite aplicatii sau sa activeze anumite functii. Are si motor haptic integrat pentru feedback. De asemenea, tastatura fizica a noilor tablete este mai subtire si mai usoara, iar trackpadul a fost marit.

Noile tablete costa destul de mult. Pornesc de la aproximativ 1200 euro pentru versiunea de baza de 11 inch cu 256GB stocare si respectiv 1500 euro pentru versiunea de 13 inch cu aceeasi stocare, iar cine doreste varianta cu 2TB si 16GB RAM trebuie sa aloce in jur de 2400 si respectiv 2700 euro.