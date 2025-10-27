Apple Maps o să aibă reclame

Asta nu este o știre care să ne afecteze pe noi, că nu folosim oricum Apple Maps, dar e bine să știți.

Cred că Cristi este singurul utilizator de Apple Maps din România și probabil mai sunt 2-3 în Europa 🙂 Râdem, glumim, dar aplicația o să aibă reclame de anul viitor. Planul Apple este de a permite restaurantelor și altor afaceri cu locații fizice să plătească pentru a se promova în rezultatele căutărilor.

Apple va încerca să se diferențieze de concurență printr-o interfață mai bună și prin utilizarea inteligenței artificiale pentru a afișa rezultate relevante. Totuși, Mark Gurman de la Bloomberg se întreabă dacă proprietarii de dispozitive Apple vor începe să se revolte pe măsură ce dispozitivele și aplicațiile Apple devin din ce în ce mai mult panouri publicitare.