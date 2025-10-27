Apple Maps o să aibă reclame

Asta nu este o știre care să ne afecteze pe noi, că nu folosim oricum Apple Maps, dar e bine să știți.
Cred că Cristi este singurul utilizator de Apple Maps din România și probabil mai sunt 2-3 în Europa 🙂 Râdem, glumim, dar aplicația o să aibă reclame de anul viitor. Planul Apple este de a permite restaurantelor și altor afaceri cu locații fizice să plătească pentru a se promova în rezultatele căutărilor.
Apple va încerca să se diferențieze de concurență printr-o interfață mai bună și prin utilizarea inteligenței artificiale pentru a afișa rezultate relevante. Totuși, Mark Gurman de la Bloomberg se întreabă dacă proprietarii de dispozitive Apple vor începe să se revolte pe măsură ce dispozitivele și aplicațiile Apple devin din ce în ce mai mult panouri publicitare.
Cristian Răducă a zis
Gata, a dezinstalat si Cristi, daca tot vin reclame si merge prost…. 😛
vlad_dsc a zis
Am Android, nu mă afectează.
Sebi a zis
Daca vreau sa merg la un restaurant, dau o căutare specifică în zona care mă interesează (bine, in Google Maps nu Apple Maps), deci reclamele mi se pare o pierdere de bani pentru businessurile respective. Ar fi interesant de văzut câte restaurante vor atrage clienți așa.
vlad_dsc a zis
Apple Maps e bunicel prin State, în rest prin Europa nu cred să aibă multe chestii actualizate la zi prin afara orașelor mari. Singurul lucru la care e peste Maps, e încadrarea pe benzi la viraje, preselecția benzilor în intersecții și ghidajul vocal mai precis, în rest ca și locații, drumuri e mult sub.