Microsoft lucrează la o nouă consolă Xbox, posibil cu sistem de operare Windows

Microsoft lucrează în acest moment la o nouă consolă de jocuri. Potrivit Sarah Bond, președinta Xbox, noua consolă va fi una premium și va prelua elemente viziunea avută la handheld-ul ROG Xbox Ally.

Deci știm că se lucrează la o consolă, dar evident că nu există detalii tehnice încă, dar știm care sunt ideile. Detaliile ne spun că noua consolă Xbox nu va avea doar un magazin digital de jocuri, ci va permite accesul la mai multe platforme, ceea ce ne duce cu gândul că ar putea folosi chiar Windows drept sistem de operare, așa cum se întâmplă cu ROG Ally Xbox. În plus continuă colaborare cu AMD pentru hardware, cine știe dacă și pe partea de GPU.

Așadar, noua consolă Xbox ar putea fi ceva complet diferit, cu sistem de operare Windows, acces la mai multe platforme de jocuri, hardware AMD și o experiență premium.