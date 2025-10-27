TikTok va ajunge în mâinile americanilor

Statele Unite și China par să fi ajuns la un acord final privind TikTok, potrivit secretarului Trezoreriei americane, Scott Bessent. Într-un interviu acordat emisiunii Face the Nation , oficialul a confirmat că toate detaliile tranzacției au fost stabilite, urmând ca înțelegerea să fie oficializată joi, în Coreea, de către liderii celor două țări.

Acordul vine după luni de negocieri, inclusiv o rundă importantă de discuții la Madrid și după o serie de amânări ale termenului impus de președintele Donald Trump pentru vânzarea TikTok. Conform ordinului executiv semnat de acesta, operațiunile platformei din SUA vor trece sub controlul unui nou consiliu de administrație, cu Oracle responsabilă pentru securitatea datelor și infrastructurii. Printre investitori s-ar număra Oracle, Fox Corp, Andreessen Horowitz și Silver Lake Management.

Declarațiile lui Bessent au fost făcute din Kuala Lumpur, unde negociatorii americani și chinezi au anunțat că au ajuns și la un „cadru de acord” privind tarifele comerciale și exporturile de minerale rare, domenii esențiale pentru industria semiconductorilor.

Dacă înțelegerea va fi oficializată, aceasta ar putea pune capăt tensiunilor legate de viitorul TikTok în Statele Unite și ar stabili un nou precedent pentru modul în care aplicațiile chineze pot opera pe piața americană.

Și când vezi astfel de știri realizezi, din nou, că totul este despre bani și putere…