Apple mută producția dispozitivelor smart home din China

Apple se pregătește să extindă operațiunile de producție în Vietnam ca parte a strategiei de intrare pe piața smart home și a eforturilor continue de reducere a dependenței de China.

Compania dezvoltă o gamă nouă de dispozitive pentru casa inteligentă care vor fi lansate în 2026 și 2027, incluzând camere de securitate indoor, un display de comandă pentru controlul aparatelor și un robot de masă avansat.​​

Pentru prima dată în istorie, Apple va fabrica o categorie complet nouă de produse în afara Chinei de la lansare, marcând o schimbare majoră în strategia de producție a companiei. Toate cele trei produse vor fi asamblate în Vietnam de partenerul chinez BYD, aceeași companie care produce vehicule electrice în Europa și Asia, care va gestiona asamblarea finală, testarea și ambalarea.​

Hub-ul smart home, inițial planificat pentru 2025, a fost amânat pentru primăvara 2026 din cauza întârzierilor software AI, cu două modele în dezvoltare: unul de masă (J490) și unul pentru montare pe perete (J491), fiecare incluzând camere FaceTime și interfețe adaptive la prețul de aproximativ 350 de dolari. Robotul de masă, cu display de 9 inci și funcții de mișcare conduse de AI, este programat pentru 2027 și va costa câteva sute de dolari, designul fiind inspirat din proiectul anulat de mașină autonomă Apple.​

Mutarea consolidează rolul crescând al Vietnamului în lanțul global de aprovizionare Apple, pe fondul tensiunilor geopolitice și incertitudinilor comerciale continue. Deși Apple produce deja o gamă de produse în Vietnam – inclusiv iPad-uri selecte, AirPods, Apple Watch, Mac-uri și HomePod-uri mai vechi – aceasta marchează prima dată când țara este aleasă ca sit de lansare pentru o categorie complet nouă de produse.​

Strategia nu oferă protecție completă împotriva tarifelor, Vietnam confruntându-se cu o rată de tarif de 46% după „Liberation Day”, în timp ce importurile din Vietnam în SUA sunt supuse unei taxe de 20% sub noile tarife reciproce. China reprezintă în prezent aproximativ 80% din capacitatea de producție Apple, cu 55% din asamblarea Mac și 80% din asamblarea iPad având loc în țara respectivă.​

