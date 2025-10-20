Lamborghini va produce motoare cu ardere internă încă 10 ani

Lamborghini va continua să producă mașini pe benzină și plug-in hibrid pentru următorul deceniu, conform declarațiilor directorului companiei, Stephan Winkelmann, care susține că există un interes foarte scăzut pentru mașinile 100% electrice de lux.

Directorul explică că clienții Lamborghini apreciază sunetul și emoția oferite de motoarele cu ardere internă, motiv pentru care compania nu va trece exclusiv la producția de mașini electrice cel puțin până în 2035.​

Scăderea cererii pentru vehiculele electrice de lux reprezintă o oportunitate pentru Lamborghini de a rămâne cu motoarele cu ardere internă și plug-in mai mult timp decât se estima inițial. În noiembrie 2025, compania va decide dacă viitorul model Lanzador va fi complet electric sau doar un plug-in hybrid, o decizie crucială pentru strategia pe termen mediu.​

Portofoliul actual al Lamborghini include supercarurile Temerario și Revuelto, ambele plug-in hibrid, și SUV-ul de lux Urus, disponibil atât ca plug-in hybrid, cât și cu motor pe benzină, Urus reprezentând mai mult de jumătate din vânzările companiei. Compania produce și ediția limitată Fenomeno, cu viteză maximă de peste 346 km/h, din care vor fi construite doar 30 de unități la prețul de cel puțin 3 milioane de euro fără taxe.​

Deși în urmă cu doi ani Lamborghini anunțase planuri pentru un succesor electric al modelului Urus, disponibil din 2029, proiectul a fost amânat, un astfel de model fiind acum așteptat abia după 2035. Abordarea contrastează cu rivalul Ferrari, care pregătește lansarea primului său model complet electric, Elettrica, programat pentru 2026.​

În ciuda reglementărilor UE care interzic vânzarea de mașini noi pe benzină și diesel din 2035, inclusiv hibridele plug-in, Lamborghini beneficiază de excepții pentru producătorii cu volum redus, având doar 795 de mașini vândute anul trecut în Regatul Unit. Winkelmann susține că, deși compania se consideră responsabilă social, impactul său asupra mediului este limitat având în vedere producția redusă, mulți producători încercând să amâne tranziția către vehiculele electrice.​

