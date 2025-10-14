Apple oferă acum recompense de până la două milioane de dolari celor ce descoperă vulnerabilități grave în dispozitivele și sistemele sale de operare

Apple are acum poate cele mai generoase recompense pentru experții de securitate informatică care descoperă vulnerabilități grave în OS-urile și dispozitivele sale. Sumele oferite pentru descoperirea unor vulnerabilități sofisticate, cum sunt cele utilizate de mercenarii digitali pentru a sustrage date, au fost crescute de la un milion la două milioane de dolari, iar Apple chiar se ține de cuvânt când e vorba de astfel de chestiuni.

Din 2020 și până în prezent, compania americană a oferit recompense de peste 35 milioane către aproximativ 800 de specialiști de securitate. Suma medie pentru fiecare vulnerabilitate furnizată a fost de 43.750 de dolari, iar câțiva dintre cei recompensați au primit sume chiar și de 500.000 de dolari. De asemenea, compania își ia angajamentul să plătească până la 5 milioane de dolari celor ce descoperă găuri de securitate în funcția Lockdown Mode din iOS, până la un milion de dolari pentru vulnerabilități descoperite în securitatea iCloud și până la 300.000 de dolari celor ce găsesc găuri de securitate de tip „one-click” în WebKit.

O astfel de abordare este avantajoasă pentru toate părțile implicate. Apple beneficiază de expertiză, dar fără a angaja foarte mulți experți în securitate informatică, iar cei care furnizează vulnerabilitățile sunt recompensați mult mai bine pentru o astfel de descoperire decât dacă ar lucra în cadrul unei companii. Desigur, iOS, macOS, dar și celelalte platforme software dezvoltate de Apple sunt foarte bine securizate, iar găsirea unor vulnerabilități este extrem de dificilă, necesitând expertiză, dedicație și mai ales foarte mult timp.

Via Tom’s Hardware