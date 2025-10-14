Un upgrade bine meritat – am trecut de la HDD de 4TB la SSD de 4TB

Cam de trei ani tot coc ideea asta în cap, dar mereu am găsit motive să o amân. Îmi ziceam că n-are rost, că e doar un moft (și probabil chiar e), dar acum, sincer, nu regret deloc. Am trecut, în sfârșit, de la un HDD de 4TB la un SSD de 4TB, dedicat exclusiv stocării.

De prin 2015 de când mi-am luat primul SSD, am încercat mereu să-mi organizez datele cât mai eficient. Țin minte că aveam un SSD de 120GB doar pentru sistemul de operare, iar jocurile și restul fișierelor le țineam pe HDD. A durat puțin povestea asta pentru că SSD-urile au evoluat rapid, iar vreo doi ani mai târziu am trecut la un model de 500GB, mutând și jocurile acolo. HDD-ul a rămas doar pentru stocare.

Și așa am mers mai departe, până azi. În fiecare zi, când accesam HDD-ul, simțeam acea lentoare specifică, iar sunetul ăla discret al platanelor care pornesc mă enerva de fiecare dată. Fereastra cu foldere care se încărca în reluare era cireșea de pe tort. Cu fișiere mari, era și mai frustrant.

De aici și dorința de a trece complet pe SSD, să se deschidă tot instant, fără pauze, fără delay, fără acel moment în care iconițele apar una câte una ca în Windows 98.

Pentru mine, 4TB sunt suficienți. Nu folosesc NAS, nu am chef să țin datele în cloud, așa că merg pe varianta clasică: back-up local, pe un HDD extern care stă cumințel într-un sertar și pe care îl accesez o dată pe an să fac o copie de siguranță. Apropo, cred că a venit vremea să fac din nou una.

Am ales un SSD „ieftin” (ghilimelele sunt intenționate), pentru că nu urmăream performanța. Să fim serioși, orice SSD e rapid față de un HDD. Nu aveam nevoie de un model de „gaming”, așa că am mers pe una dintre cele mai accesibile variante de pe piață.

Dar când zic ieftin nu mă refer la chilipiruri. Un SSD de 4TB pornește de pe la 1159 lei, cum e Kingston NV3. Eu am ales un WD Blue SN5000 la 1279 lei, nu pentru că aș avea ceva cu Kingston, ci doar din curiozitate, voiam să încerc altceva. Am stat pe gânduri între el și un Samsung 990 EVO Plus la 1348 lei, dar am renunțat la idee. Am deja un Samsung 990 Pro ca SSD principal, iar cu denumirile astea asemănătoare era clar că, într-o zi, la vreo reinstalare de Windows, făceam o prostie și ștergeam partitia greșită. Uneori nu-s foarte destept.

Așa că da, am mers pe WD Blue SN5000. Vitezele le vedeți aici. Posibil ca asta să fi fost ultima dată când am avut un HDD într-un PC personal, așa că am zis să notez momentul undeva.