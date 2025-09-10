Lisa Su, CEO AMD, deschide CES 2026 cu o viziune despre impactul inteligenței artificiale

Consumer Technology Association (CTA) a anunțat că Dr. Lisa Su, Președinte și CEO al AMD, va susține discursul de deschidere la CES 2026, evenimentul global de referință pentru tehnologie, ce va avea loc la Las Vegas. Prezentarea va fi axată pe modul în care inteligența artificială transformă societatea și pe rolul AMD în această schimbare.

Dr. Su va evidenția portofoliul extins al AMD – de la procesoarele EPYC pentru centre de date, GPU-urile Instinct destinate accelerării AI și supercomputingului, până la procesoarele Ryzen și grafica Radeon, care aduc capabilități AI în zona PC și gaming. Compania mizează pe o abordare deschisă și colaborativă, oferind soluții de calcul de înaltă performanță pentru cloud, enterprise, edge și dispozitive.

„Cei mai inovatori lideri se reunesc la CES, iar Dr. Su este un exemplu de vizionar care a transformat AMD într-un jucător esențial în tehnologia de calcul,” a declarat Gary Shapiro, CEO și Vicepreședinte CTA.

Recunoscută ca „CEO al Anului 2024” de către revista TIME și inclusă pe lista Fortune a celor 100 cei mai puternici oameni de afaceri, Dr. Su va arăta la CES 2026 cum soluțiile AMD pot sprijini clienții și partenerii în rezolvarea provocărilor globale prin AI și putere de calcul.

Evenimentul marchează și extinderea programului de keynote-uri, iar înscrierile pentru CES 2026 sunt deja deschise.