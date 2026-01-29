Chrome primește pilot automat cu AI

Google a anunțat o serie de funcții noi care duc browserul Chrome mai aproape de un „asistent” care stă lângă tine în timp ce navighezi și care poate face unele sarcini în locul tău.

Noutățile sunt construite pe modelul Gemini 3 și includ o bară laterală permanentă, integrare mai adâncă cu servicii Google și o funcție numită „auto browse” care poate naviga pe site-uri și poate parcurge pași multipli la comandă. Google descrie această etapă ca o „nouă eră a navigării”, în care browserul nu doar afișează pagini, ci te ajută să lucrezi cu ele.

Cea mai vizibilă schimbare este faptul că Gemini nu mai apare ca o fereastră separată, ci într-un panou lateral care rămâne pe ecran indiferent de fila deschisă, astfel încât poți întreba, compara și sumariza fără să schimbi tab-ul principal. Google spune că testele interne au folosit panoul pentru lucruri simple și practice, cum ar fi compararea opțiunilor în multe file, rezumarea recenziilor de produse din mai multe site-uri și găsirea de intervale libere într-un calendar aglomerat. Presa care a văzut demonstrații descrie același scenariu: panoul lateral rămâne „lipit” de browsing și poate folosi context din mai multe file atunci când compari oferte sau informații.

O parte importantă a update-ului este conectarea acestui asistent la aplicații și servicii Google, precum Gmail, Calendar, YouTube, Maps, Google Shopping și Google Flights, astfel încât să poată căuta informații și să propună pași fără să sari între pagini. În exemplele oferite, asistentul poate găsi detalii dintr-un e-mail despre un eveniment, poate verifica zboruri și apoi poate redacta un mesaj de confirmare pentru colegi, tot din panoul lateral. Accesul la aceste integrări se activează din setările Gemini, iar folosirea lor este prezentată ca opțională, adică nu este obligatoriu să conectezi toate serviciile.

Pe partea de imagini, Google aduce în Chrome un instrument numit „Nano Banana”, care poate modifica o imagine direct în pagină, fără să o descarci și să o reîncarci în altă aplicație. Practic, deschizi imaginea în browser și îi spui în panoul lateral ce editare vrei, iar modificarea se face în aceeași fereastră de navigare.

Funcția care atrage cele mai multe discuții este „auto browse”, descrisă ca o funcție „agentică”, adică asistentul poate executa pași multipli în browser: deschide file, face click, derulează și completează câmpuri, apoi revine la tine când are nevoie de acord. În demonstrațiile prezentate public, „auto browse” poate ajuta la re-comandarea unui produs cumpărat anterior, poate căuta oferte, poate completa formulare și poate strânge documente, iar Google spune că a fost testat și pe sarcini de tip „treburi repetitive” precum programări, formulare online sau gestionarea abonamentelor. Publicații care au explicat funcția mai tehnic spun că „auto browse” deschide o filă nouă marcată ca fiind controlată de asistent și arată pas cu pas ce face, în timp ce tu poți naviga în altă parte sau poți opri oricând execuția.

Din punct de vedere al disponibilității, Google pornește cu un rollout pe desktop pentru macOS, Windows și Chromebook Plus, iar „auto browse” este limitat inițial la abonații Google AI Pro și Google AI Ultra din Statele Unite. Unele surse notează și o limită zilnică pentru acțiunile „agentice”, cu un prag mai mic pentru planul Pro și mult mai mare pentru planul Ultra, tocmai pentru că aceste sarcini consumă resurse. Tot din zona „în curând”, Google spune că va aduce în Chrome o funcție de „inteligență personală” care va putea folosi, cu acordul utilizatorului, context din activitatea sa din ecosistemul Google și va ține minte anumite conversații pentru răspunsuri mai potrivite.

Partea sensibilă este securitatea și confidențialitatea, pentru că un asistent care „apasă butoane” în browser poate greși. Google spune că „auto browse” se oprește înainte de acțiuni cu miză mare și îți cere confirmare, de exemplu înainte de a cumpăra ceva sau înainte de a publica ceva, ceea ce reduce riscul de „click” greșit. De asemenea, funcția poate folosi managerul de parole din Google pentru completarea automată a autentificării, dar îți cere acordul înainte să folosească date sensibile. Totuși, unele analize subliniază că procesarea nu este complet locală, iar conținutul paginii controlate de agent poate fi trimis către un model din cloud, ceea ce înseamnă că date din paginile vizitate pot ajunge la Google, iar păstrarea lor depinde de setările de activitate ale utilizatorului.

Mai există un context de piață: în 2025 au apărut mai multe browsere construite „din start” cu asistent de inteligență artificială și navigare automată, iar Google răspunde prin faptul că aduce aceleași idei direct în Chrome, fără să te oblige să schimbi browserul. Unele publicații descriu această mișcare ca o reacție la presiunea venită de la produse concurente și ca o încercare de a păstra browserul ca „locul principal” unde oamenii interacționează cu inteligența artificială.

Consider că direcția este utilă, pentru că multă navigare pe internet înseamnă, de fapt, muncă repetitivă: compari, copiezi, completezi formulare, cauți prin e-mailuri și revii între site-uri. Dacă „auto browse” rămâne disciplinat și cere confirmare înainte de pași importanți, poate economisi timp real, mai ales pentru cumpărături, rezervări sau formulare lungi. În același timp, eu aș folosi funcția cu grijă în primele luni. Chiar mai mult, aș evita să-i dau acces la conturi sensibile până când se vede clar cum gestionează site-urile mai complicate și cum explică ce face, pas cu pas. Pentru utilizatorul obișnuit, cheia va fi transparența: să fie ușor de oprit, ușor de „preluat controlul” și foarte clar ce date vede și unde ajung.

