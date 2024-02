Apple renunta la masina electrica si se vor concentra pe AI

De ani de zile se vorbeste despre o masina electrica de la Apple, insa niciodata compania nu a venit sa spuna ceva concret. Totusi, informatii existau, iar acum doi ani am vazut si ca Apple lucra la un sistem de operare pentru masini.

Conform Bloomberg, care citeaza niste surse apropiate de Apple, compania ar fi renuntat sa mai dezvolte o masina electrica. Proiectul a fost inchis si sursele spun ca se lucra deja de 10 ani la el si erau implicati 2000 de angajati. Acestia vor fi transferati pa divizia pentru dezvoltarea AI, domeniu care devine din ce in ce mai interesant si profitabil.

Deci Apple chiar avea in plan o masina electrica revolutionara. Probabil ca nici ei nu cred in electrificare. La cat de mare este compania nu aveau motiv sa inchida un proiect atat de mare si cu 10 ani de cercetare in spate doar ca sa dezvolte AI-ul. O puteau face in paralel.

Acum cativa ani scriam ca Apple a contactat Kia si Hyundai pentru a lucra impreuna la noua masina. Stirile mai vechi le gasiti AICI.