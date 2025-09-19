Așa cum era de așteptat, autonomia lui iPhone Air nu impresionează

Construcția ultra subțire a noului model Air este extrem de restrictivă și chiar și cu eliminarea slotului pentru cartela SIM, Apple a reușit să integreze un acumulator cu capacitate de doar 3149 mAh, considerabil mai mic decât pe modelul Pro. Din această cauză, nici autonomia nu este una prea grozavă, iar primele teste de autonomie, publicate de Tom’s Guide, arată că iPhone Air se situează cu mult sub iPhone 17 Pro și chiar și sub modelul de bază din noua generație.

Mai exact, iPhone Air obține o autonomie de doar 12 ore și 2 minute, în timp ce iPhone 17, iPhone 17 Pro și iPhone 17 Pro Max ajung la 12 ore și 47 minute, 15 ore și 32 minute, respectiv 17 ore și 54 minute. În ceea ce privește metodologia de testare, aceasta poate fi considerată mult mai relevantă decât cea utilizată de Apple, care evaluează performanța bateriei doar pentru redare video continuă. Pentru toate modelele testate, cei de la Tom’s Guide au ales să măsoare durata de viață a bateriei cu ecranul setat la o luminozitate de 150 niți, în web browsing și pe date mobile 5G, adică un scenariu realist și nu unul doar teoretic. Rezultatul este unul dezamăgitor, însă de așteptat având în vedere construcția extrem de subțire a terminalului. Inclusiv Apple recunoaște în mod indirect că durata de viață a bateriei este una nesatisfăcătoare, iar din acest motiv a și introdus o baterie Magsafe specială pentru noul model.

Via Wccftech