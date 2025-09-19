Oferta zilei: abonament Vodafone cu roaming inclus la doar 3 euro/lună la portare

În ciuda tentativelor operatorilor de telefonie moiblă de a crește prețurile abonamentelor, prin majorări și indexări cu rata inflației, competiția generată de cei patru operatori din piață a determinat o scădere bruscă a prețurilor în ultima perioadă. Tonul l-a dat Digi, care încă se bucură de cel mai mare număr de portări, au urmat Orange și Telekom, care acum oferă abonamente cu prețuri de pornire de doar 4 euro, respectiv 3 euro pe lună, iar acum a venit rândul Vodafone.

În mod normal, abonamentele Vodafone pleacă de la 8 euro pe lună, însă acum operatorul desfășoară o campanie promoțională prin care puteți beneficia de un abonament cu 75 GB trafic de internet, nelimitat minute și SMS-uri naționale, 100 minute internaționale și 3.87 GB trafic în roaming SEE la doar 3 euro/lună. Oferta este valabilă doar la portare, are o perioadă contractuală de 24 luni și este disponibilă aici. Nu are același flux de comandă ca în magazinul online, fiind o ofertă personalizată, însă dacă vă lăsați datele pe site ar trebui să fiți contactați în câteva zile.