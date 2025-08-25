ASUS a lansat noi monitoare OLED

ASUS Republic of Gamers a folosit Gamescom 2025 pentru a-și extinde gama de monitoare OLED de gaming, prezentând trei modele noi: ROG Swift OLED PG27AQWP-W, ROG Strix OLED XG27AQWMG și Strix OLED XG27AQDMG Gen 2.

Cele două modele principale, PG27AQWP-W și XG27AQWMG, folosesc noua tehnologie Tandem OLED, care promite o luminozitate maximă cu 15% mai mare, un spectru de culoare cu 25% mai larg și o durată de viață extinsă cu până la 60% comparativ cu panourile WOLED anterioare. În plus, finisajul TrueBlack Glossy oferă imagini mai clare și nuanțe de negru mai profunde.

ROG Swift OLED PG27AQWP-W se remarcă prin rata de reîmprospătare nativă de 540Hz, fiind promovat drept cel mai rapid monitor OLED de pe piață. Are diagonală de 26,5 inchi, rezoluție QHD, timp de răspuns de 0,03 ms și certificare VESA DisplayHDR 500 True Black. Oferă, de asemenea, un mod dual care permite comutarea între QHD la 540Hz și HD la 720Hz, conectivitate DisplayPort 2.1a UHBR20 și HDMI 2.1, precum și senzorul Neo Proximity pentru protecția panoului împotriva burn-in.

ROG Strix OLED XG27AQWMG păstrează aceeași diagonală și rezoluție QHD, însă oferă o rată de reîmprospătare de 280Hz. Vine cu un nou suport compact, cu 30% mai mic decât cel de pe modelele anterioare, și include aceleași tehnologii de protecție și conectivitate precum modelul Swift.

În paralel, ASUS a introdus și Strix OLED XG27AQDMG Gen 2, un monitor WOLED de 26,5 inchi, cu rată de 240Hz și finisaj TrueBlack Glossy. Acesta integrează, de asemenea, senzorul Neo Proximity și este certificat VESA DisplayHDR 400 True Black, fiind gândit atât pentru gaming, cât și pentru creație digitală.

Prin aceste lansări, ASUS ROG își consolidează statutul de lider pe piața monitoarelor OLED de gaming, poziție confirmată de raportul TrendForce Worldwide OLED Monitor Tracker din iulie 2025.