Google renunță la tablete pentru că nu au succes cu ele

Tableta Google Pixel a fost lansată în 2023, iar de atunci Google nu a mai venit cu noutăți pe acest segment. Au existat informații despre încă două generații, dar acestea au fost ulterior anulate. Acum, compania a confirmat oficial că renunță la tablete până când va găsi un viitor relevant pentru această categorie.

Mai mult, gigantul american consideră că, cel puțin în viitorul apropiat, oamenii nu vor folosi zilnic alt dispozitiv portabil în afară de telefon. Lucru fals dacă mă intrebați pe mine.

Explicația Google ridică semne de întrebare, având în vedere că Apple vinde în continuare milioane de iPad-uri anual, iar Samsung și alți producători au succes cu propriile game de tablete. Problema reală ar putea fi lipsa unui software bun, promovarea slabă, prețurile poate mari.

Cert este că, dacă sperați la o nouă tabletă marca Google, șansele sunt extrem de mici. Pentru moment, alternativele rămân iPad-urile și Galaxy Tab, produse care continuă să existe și să aibă o cerere consistentă.