Asus ROG Zephyrus Duo 16 Review: RTX 3080Ti dezlantuit

Cand ma gandesc la ASUS, sinonimul care imi vine in minte este entuziasm. Acestia m-au impresionat anul trecut cu Zenfone 8 (iar Zenfone 9 ar putea continua traditia), s-au facut remarcati cu gama de telefoane de gaming ROG Phone, iar in materie de laptopuri imping mereu limitele.

Despre noua gama ROG Zephyrus Duo stiam inca de la finele anului trecut cand am participat online la un eveniment ASUS si inca de atunci m-au facut curios. De aceea voi incepe acest review cu aspectele care scot in evidenta caracteristicile specifice acestui model.

Inspectia vizuala

Acesta vine echipat nu cu unul, ci cu doua ecrane. Pe langa ecranul standard de 16inch, acesta vine cu un ecran secundar de 14inch numit ScreenPad Plus, care functioneaza la rezolutia maxima de 3840×1100. Este de tip IPS si este de asemenea tactil. Este un ecran dedicat in special celor care fac streaming sau pentru activitati multitasking. Acesta se ridica in momentul in care laptopul este deschis si ramane intr-o pozitie inclinata si se aseaza la loc in momentul in care laptopul este inchis. Se poate opta de asemenea ca el sa ramana inchis cand nu este nevoie de el.

Prin intermediul aplicatiei MyAsus, continutul de pe telefonul mobil poate fi streamuit pe acest ecran si se poate controla telefonul, inclusiv pentru apeluri. In timpul petrecut de mine cu el, am pastrat pe acest ecran aplicatia ROG Armoury Crate cu dashboard-ul aferent temperaturilor si gradului de utilizare al componentelor laptopului. Puteti tine browserul, documentatie, cod daca scrieti linii de cod si este orientat spre productivitate si streaming.

Layout-ul tastaturii a fost putin regandit, iar trackpad-ul nu-l gasim central ca pe un laptop clasic, ci in locul numpad-ului, iar numpad-ul clasic a fost inlocuit cu unul virtual care se poate activa pe ecranul secundar sau pe trackpad prin tehnologia NumberPad proprietara ASUS. Trackpad-ul are o sensitivitate excelent si e o adevarata placere sa-l folosesti, e chiar mai productiv decat anumite mouse-uri pe care le poti cumpara pana in 100 de Ron as zice, iar pozitionarea il face foarte confortabil in utilizare.

Tastatura beneficiaza de iluminare Aura Sync care poate fi personalizata cu ajutorul software-ului. In pachet gasim si un palmrest astfel incat pozitia mainilor sa nu aiba de suferit.

In materie de porturi avem un USB 3.2 Gen 2 Type-C, DisplayPort 1.4a cu Power Delivery si G-Sync, doua USB 3.2 Gen 2 Type-A, un conector audio 3.5mm, cititor card MicroSD, RJ45 si alimentare.

Este un laptop aratos care pastreaza linia gamei ROG si iese in evidenta prin intermediul celui de-al doilea ecran. Constructia este de calitate si cantareste 2.5kg.

Specificatii tehnice

Sa trecem in revista principalele componente ale acestuia si apoi sa-i dam bataie la joaca si testelor sintetice.

CPU AMD Ryzen 9 6900HX 8 cores 16 threads GPU integrate AMD Radeon680M 512MB DDR5 GPU dedicata nVidia GeForce RTX 3080Ti 16GB GDDR6 cu 165w TGP boost Memorie RAM 32GB RAM DDR5@4800Mhz Stocare 1TB SSD PCI Express M2 Ecran principal 16 inch Mini LED WQXGA MiniLED Anti-Glare 2560×1600@165Hz Audio Difuzoare Stereo

RTX 3080 Ti este la ora actuala cel mai puternic GPU introdus intr-un laptop, iar versiunea de fata a primit si supra-alimentare la 165W pentru ca tu sa poti stoarce maximul potential al ei. Tot pentru procesare video, acesta este echipat cu comutator MUX. Acesta deschide un mod GPU direct care reduce latenta si creste performanta cu o medie de 9% conform celor de la ASUS. In cazul unui desktop, placa video este legata direct la monitor, dar in cazul unui laptop, cadrul dupa ce este procesat de placa video este trimis catre placa video integrata din CPU si apoi afisat. Astfel este o risipa de energie prin activarea/dezactivarea placii video integrate, iar comutatorul MUX permite ocolirea acestui canal si astfel cadrul procesat de GPU-ul dedicat ajunge direct pe ecranul laptopului.

Ecranul de 16inch cu tehnologia MiniLED ofera culorii vii si acopera 100% spectrul de culori DCI-P3. Tehnologia Mini LED asigura un contrast mai profund si o luminozitate mai mare decat afisajele LED traditionale, permitand o imagine care iese in evidenta pe ecranul cu certificare VESA DisplayHDR 1000. Rezolutia generoasa alaturi de rata de reimprospatare de 165Hz ofera o imagine perfecta pentru gaming si nu am simtit absolut deloc lipsa unui ecran dedicat.

Pe partea audio este dotat cu 6 difuzoare si woofere cu anulare a fortei. Suportul Dolby Atmos este la randul sau prezent si poate recrea un sunet surround virtual pe 5.1.2 canale. Te poti baza pe ele cu usurinta intr-o utilizare casual, cat despre gaming discutam putin mai tarziu.

Benchmarks

Am plimbat laptopul prin 8 titluri diferite, unde nu am facut compromis si am urcat cu detaliile la maxim. Unde am avut suport DLSS si am simtit ca il cere activat, am facut-o. In continuare, DLSS face minuni cand vine vorba de performanta si o sa vedeti atat in Hitman 3 cat si in Metro: Exodus. Vorbind de un GPU de la nVidia, ray-tracing-ul este la el acasa si a fost activat unde s-a putut. Rezolutia utilizata a fost 2560×1600 – cea standard a ecranului. AC Odyssey s-a comportat ciudat si a obtinut o medie mica a FPS-ului. Am rulat benchmark-ul de 3 ori si dupa un restart dar de fiecare data a avut stutter.

Titlu Nivel detalii Avg FPS Far Cry 5 Ultra 97 Hitman 3 Dubai Ultra, DLSS OFF, RT OFF 121 Ultra, DLSS OFF, RT ON 36 Ultra, DLSS Balanced, RT ON 57 Dartmoor Ultra, DLSS OFF, RT OFF 90 Ultra, DLSS Balanced, RT ON 29 Ultra, DLSS OFF, RT ON 54 Red Dead Redemption 2 Balanced (aproape Ultra) 76 Borderlands 3 Ultra 70 Shadow of the Tomb Raider Ultra, Ray traced shadow quality Ultra 88 Horizon Zero Dawn Ultra 96 AC: Odyssey Ultra 62 Metro Exodus EE Quality High, Tesselation Full, Advanced PhysX Off, Ray Trace Normal, DLSS Balanced, Reflections Hybrid, VRS 4x, Hairworks OFF 91 Quality Ultra, Tesselation Full, Advanced PhysX Off, Ray Trace High, DLSS Balanced, Reflections Hybrid, VRS 2x, Hairworks OFF 78 Quality Extreme, Tesselation Full, Advanced PhysX On, Ray Trace Ultra, DLSS Balanced, Reflections Hybrid, VRS 1x, Hairworks On 58 Total War: Warhammer 3 Battle 55 Campaign 46

3DMark

PCMark 10

Geekbench

Cinebench R23

Blender CPU & GPU

Testele arata ca nivelul de putere al acestui laptop este in zona unui desktop echipat cu un procesor Ryzen 7 5700X si un GeForce RTX 3070, ceea ce eu unul consider impresionant avand in vedere dimensiunile laptopului.

Temperatura si nivel de zgomot

Cu cele mai ridicate detalii, am rulat de 8 consecutiv (in jur de 30 de minute) , intr-un loop, benchmark-ul din Metro Exodus EE, cu setarile: Quality Extreme, Tesselation Full, Advanced PhysX On, Ray Trace Ultra, DLSS Balanced, Reflections Hybrid, BRS 1x, Hairworks On.

Sistemul de racire a functionat in modul turbo, iar cea mai inalta temperatura inregistrata pe partea de CPU a fost de 85 de grade si 80 de grade pe partea de GPU. Atat ventitalorul de la CPU cat si cel de la GPU au o viteza maxima de 5000rpm care a fost atinsa. Temperatura ambientala nu a fost nici ea de neglijat: 25.9 grade conform termostatului. Valorile sunt bune.

Laptopul si-a pastrat si performanta in timpul celor 8 rulari, iar average FPS a fost de putin peste 57fps comparativ cu 58 dupa un singur test. Astfel laptopul rezista bine la capitolul stres.

Nivelul de zgomot inregistrat de aplicatia Armoury Crate a fost de 50dBA, iar aici tin sa revin cu completarea pe partea de sunet. Ca sunetul sa mai aiba vreo valoare trebuie dat tare sau folosita o pereche de casti cu noise cancellation. Bineinteles ca e o problema intalnita la toate laptopurile in full load, doar ca in cazul de fata e si mai pacat datorita sunetului placut produs de difuzoare.

Concluzii

La finalul acestui review va pot spune ca eu am obosit, dar acest laptop nu da nici cel mai mic semn de oboseala. Este un laptop exclusivist, pentru elite as indrazni sa spun si futureproof. Permite adaugarea de memorie RAM si a inca unui SSD NVMe M2. Performantele acestuia sunt bune, designul si cel de-al doilea ecran il fac deosebit. Se vede ca cei de la ASUS au depus efort pentru a crea un produs deosebit. Acum sa va tineti bine ca va voi comunica pretul: 20.000RON in configuratia testata de mine. Merita, nu merita? Pentru majoritatea cel mai probabil nu, dar cu siguranta are o liga careia i se adreseaza si careia ii face cu ochiul.